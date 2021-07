Zendaya und Tom Holland beim Knutschen erwischt – sind sie ein Paar?

03.07.2021 10:20 Uhr

Diese Pärchen-Konstellation macht den Sommer noch viel heißer, als er schon ist - zwischen Tom Holland und Zendaya hat es offenbar mächtig gefunkt.

Ist da eine neue Beziehung in der Maschinerie? Zendaya und Tom Holland, beide Stars in „Spider-Man:No Way Home“ wurden diese Woche doch tatsächlich von Paparazzi beim Knutschen im Auto erwischt. Die Fotos veröffentlichte die Promi-Seite „Page Six“.

Zendaya und Tom Holland: Schon länger ein Paar?

Andere Fotos zeigten das Paar zusammen unterwegs, die 24-Jährige, in einem weißen Crop-Top im Neckholder-Stil und einem Paar Creolen. Holland (25), der einen halben Kopf kleiner als seine Schauspielkollegin ist, hielt es währenddessen lässig in einem weißen T-Shirt und einem blauen Flanell-Overshirt über einer lockeren Hose. Auch Zendayas Mutter Claire Stoermer verbrachte an diesem Tag Zeit mit dem Paar.

Eine Quelle erzählte dem PEOPLE-Magazin bereits im Juli 2017, dass Zendaya und Tom Holland eine romantische Beziehung hätten.

Private Treffen außerhalb des Spiderman-Sets

„Sie haben angefangen, sich zu sehen, während sie Spider-Man gedreht haben“, sagte der Insider. „Sie haben sehr darauf geachtet, dass es privat und aus der Öffentlichkeit herausgehalten wird, aber sie sind miteinander in den Urlaub gefahren und versuchen, so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen.“

Eine weitere Quelle fügte hinzu: „Sie sind beide sehr ehrgeizig und fordern sich gegenseitig heraus – aber am wichtigsten ist, dass sie sich gegenseitig zum Lachen bringen. Sie scheinen einen wirklich ähnlichen Sinn für Humor zu haben und lieben es, zusammen Witze zu machen“.

Zendaya stritt bisher alles ab

Zendaya schien im selben Monat allerdings romantische Spekulationen beenden zu wollen und twitterte: „Mein Favorit ist, wenn es heißt, wir fahren zusammen in den Urlaub, HA! Ich war seit Jahren nicht mehr im Urlaub!buhbu @TomHolland1996???“

Im August dieses Jahres erzählte die „Euphoria“- Schauspielerin gegenüber dem Variety-Magazin, dass sie und Holland nicht zusammen seien und fügte hinzu: „Er ist buchstäblich einer meiner besten Freunde. In den letzten Monaten mussten wir zusammen Pressetouren machen und man wird verstehen, wie das mit 20 ist.“