ABBA ganz frisch aufpoliert – neuer Hype bei TikTok

22.08.2021 20:00 Uhr

Wer hätte es gedacht, aber ausgerechnet auf TikTok erlebt die schwedische Band ABBA gerade ein Mega-Comeback.

Es gibt aktuell keine krassere Trendmaschine als TikTok. Was auf der Social Media-Plattform zum viralen Hit avanciert, trendet innerhalb von kürzester Zeit überall auf der Welt zum neusten, heißesten und angesagtesten Shit.

Und jetzt ratet mal, was der neuste Shit ist: Das berühmte „Oldies but Goldies“- Quartett ABBA!

Der Auslöser für das TikTok-Revival der legendären Band aus Schweden war relativ simpel. Auf dem Twitter-Account von ABBA und auch auf Youtube wurden die alten Musikvdeos in neuer, gestochen scharfer Qualität hochgeladen.

Statt den irgendwie auch charmanten Videos von damals, die noch wie mit der Kartoffelkamera aufgenommen aussahen, heißt es jetzt 4K-Qualität, Baby.

Hinzu kommt: Das Video zu ABBAs Welt-Megahit „Dancing Queen“ von 1976 hat nun auch den denkwürdigen Meilenstein von 500 Millionen Aufrufen auf YouTube erreicht. Auch dieser Song ist jetzt in der lang erwarteten 4K-HD-Version verfügbar. Er war im Oktober 2009 auf ABBAs offiziellen YouTube-Kanal hochgeladen worden.

Another classic just got itself an upgrade! The music video for ABBAs „Fernando“ is now available in up to 4K on Youtube!

— ABBA (@ABBA) August 20, 2021