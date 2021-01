10.01.2021 20:15 Uhr

Pietro Lombardi: Das sind seine Geschwister

Alle Welt ist verrückt nach Pietro Lombardi: So schaffte es der sympathische Sänger und einstige DSDS-Gewinner auf Anhieb in die Herzen seiner Fans. Mit seiner herzlichen, aber etwas verpeilten Art und seinem attraktiven Äußeren trifft er genau den Nerv seiner Follower.

Pietro Lombardi ist aber nicht der einzige in seiner Familie mit Star-Potenzial. Auch seine Geschwister haben Talent und große Träume. Klatsch-tratsch.de stellt sie vor.

Marco ist Pietros großer Bruder und gerade auf dem Weg ein richtiger Influencer zu werden. Bisher konnte der 30-Jährige alleine beim Fotodienst Instagram mehr als 22.000 Follower sammeln, die er mehr oder weniger an seinem Alltag teilhaben lässt.

„Gönn ich dir nicht“

Doch schon jetzt ist Marco „Deutschlands Lieblings Influencer und Model“, wie er ganz selbstironisch über sich in seinem Profil schreibt. Die entsprechenden Follower-Zahlen kann er bereits vorweisen.

Und auch Pietro kann das steigende Interesse an seinem großen Bruder nicht leugnen. In seiner Insta-Story nahm der Ex von Sarah Lombardi kürzlich Stellung zum neuen Influencer-Leben seines Bruders und meinte mit neckischem Unterton: „Wenn der große Bruder zum Influencer wird. Ja man ich sag dir ehrlich – gönn ich dir nicht.“

Wird sein Bruder bald Nachrichtensprecher?

Über das Privatleben von Marco ist nicht viel bekannt, außer dass er ebenfalls Vater eines kleinen Sohnes ist, den er gelegentlich auf seinen Fans stolz präsentiert. Aber wofür ist der Gute eigentlich bekannt? Auf seinem Profil möchte der sympathische Karlsruher „ganz viel Spaß und Unterhaltung“ verbreiten und bezeichnet sich schon jetzt als künftigen RTL-Nachrichtensprecher.

Und da ist er wieder: Der ansteckende Humor der Familie Lombardi. Aber nicht nur den teilen sich Pietro und Marco, sondern auch die gute Optik. Die Ähnlichkeit der Brüder ist absolut nicht von der Hand zu weisen. Das finden auch die Fans: „Das ist verschwundene Klon von Pietro“, findet ein Follower. Ein anderer schreibt: „Ähnlichkeit ist auf jeden Fall vorhanden.“

Die Sache mit dem Namen

Auch Pietros kleine Schwester Sara möchte so richtig durchstarten und arbeitet seit Jahren an ihrer Musikkarriere. Schon vor zwei Jahren brachte die 21-Jährige gemeinsam mit ihrem Verlobten Zino181 ihre erste Single „Erste Liebe“ auf den Markt.

Allerdings hat Pietros schöne Schwester mit einem Problem zu kämpfen: Sie wird ständig verwechselt: Sarah Lombardi (mit h) ist die Ex von Pietro, und Sara Lombardi (ohne h), seine kleine Schwester! Auch sie wurde immer von ihrem berühmten Bruder tatkräftig unterstützt, wie sie im Gespräch mit Klatsch-tratsch.de verrät. „Pietro gibt mir musikalisch schon so ein paar Tipps. Er berät mich auch viel und sagt zum Beispiel wann der beste Zeitpunkt wäre um die nächste Single rauszubringen.“

„Pietro fand das von Anfang an gut“

Sie hatten keinen Kontakt

Das Verhältnis zwischen Pietro Lombardi und seiner Familie war nicht immer gut. Sie hatten lange keinen Kontakt, vor allem in der Zeit, als er noch mit seiner Ex-Frau Sarah zusammen war:

„Eine Zeit lang hatten wir ja einen Cut und ein Jahr keinen Kontakt, seit wir uns vertragen haben, hat sich aber im Vergleich zu der Kindheit nichts geändert.“ Das Verhältnis ist dafür jetzt umso besser: „Pietro und ich haben uns schon als Kinder genauso gut verstanden, wie wir uns heute verstehen.“ (DA)