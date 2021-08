Jason Momoa, Tom Kaulitz und Co.: Promis, die ältere Frauen lieben

03.08.2021 21:49 Uhr

Was haben Jason Momoa und Tom Kaulitz gemeinsam? Sie stehen auf ältere Frauen. Diese fünf Männer haben keine Lust auf einen jungen Hüpfer. Sie stehen auf reifere Frauen und das schon lange vor dem Toyboy-Trend.

Einen jüngeren Boyfriend zu haben, scheint seit einigen Jahren zu einer Art Trend zu avancieren. Was früher noch sehr selten vorkam, wird heute zunehmend zur Realität. Promi-Damen wie Jennifer Lopez (50), Kourtney Kardashian (42) und sogar Celine Dion (52) genossen die Zeit mit ihren Toyboys sichtlich.

Aber auch die Männer werden offener. Diese fünf berühmten Stars waren ihrer Zeit sogar einen Schritt voraus. Sie daten, lieben und schätzen seit langem Frauen, die deutlich älter sind als sie selbst.

Jason Mamoa: Seit seiner Kindheit in sie verliebt

Der „Aquaman“-Star gehört zweifelsohne zu den begehrtesten Männern der Welt. Man sollte sich aber keine allzu großen Hoffnungen auf eine heiße Liebesnacht mit ihm machen, denn Jason Mamoas (41) Herz gehört seit 15 Jahren der Schauspielerin Lisa Bonet (52), die stolze elf Jahre älter ist als er.

Ihre Liebesgeschichte geht ans Herz. Wie der Hüne in „The Late Night Show with James Corden“ erzählte, war es für ihn Liebe auf den ersten Blick, als er sie mit acht Jahren in der „Bill Cosby Show“ sah. Er musst weitere 18 Jahre warten, bis er sie über gemeinsame Freunde in einem Jazz-Klub in Los Angeles kennenlernen dürfte. Und als hätte sie das Schicksal füreinander bestimmt, verliebten sie sich schon bei ihrem ersten Date Hals über Kopf ineinander.

Hugh Jackman: 2021 ist Silberhochzeit

Hugh Jackman (51) und Debora Lee-Furness (64) sind seit über 24 Jahren glücklich verheiratet. Das australische Traumpaar lernte sich 1995 am Set der TV-Serie „Corelli“ kennen. Sie war damals bereits ein Star in Australien und er ein Unbekannter, der gerade seine erste große Rolle bekommen hatte.

Obwohl er sie von Beginn an attraktiv fand, verband die Schauspieler zunächst nur eine sehr gute Freundschaft. Mit der Zeit wurde dem damals 26 Jahre alten Newcomer aber klar, dass er sich in seine 13 Jahre ältere Kollegin verliebt hatte.

Bei einer Party gestand er ihr seine Gefühle, welche sie zu seiner großen Überraschung erwiderte. Das Paar heiratete nur wenige Monate später Frühjahr 1996.

Nick Jonas: Liebe kennt kein Alter und keine Hautfarbe

Mit Priyanka Chopra (38) hat Nick Jonas (28) wirklich einen Sechser im Lotto gezogen. Die Schauspielerin aus Indien ist wunderschön (Miss World 2000), erfolgreich, intelligent, lustig und voller Power.

Das multikulturelle Pärchen heiratete im Dezember 2018 nach nur wenigen Monaten Beziehung in der nordindischen Stadt Jodhpur. Die Festlichkeiten dauerten gleich mehrere Tage an. Auch zwei Jahre später kommt der Musiker aus dem Schwärmen nicht raus. Zu ihrem Geburtstag schrieb er ihr diese rührenden Worte:

„Ich könnte immer in deine Augen schauen. Ich liebe dich, Baby. Du bist die rücksichtsvollste, fürsorglichste und wundervollste Person, die ich je getroffen habe. Ich bin so dankbar, dass wir uns getroffen haben.“

Tom Kaulitz: Faible für reifere Frauen

Wer hätte es 2007, als Tokio Hotel mit „Durch den Monsun“ die Charts eroberten, für möglich gehalten, dass Gitarrist Tom Kaulitz (31) und Heidi Klum (47) irgendwann heiraten werden? Niemand! Genauso sollte es aber kommen.

Der Musiker und das Supermodel verliebten sich auf der Geburtstagsparty von Designer Michael Michalsky (53) im Februar 2018 ineinander. Obwohl sie 17 Jahre trennen, fühlten sie sich sofort zueinander hingezogen.

Tom Kaulitz hat eine Schwäche für reifere Frauen, denn auch seine Ex-Frau Ria Sommerfeld ist zehn Jahre älter als er.

Aaron Taylor-Johnson: 23 Jahre Altersunterschied jucken ihn nicht

Ihre Liebe sorgte für Furore. Der Golden Globe-Gewinner und die Regisseurin Sam Taylor-Johnson (53) lernten sich 2009 während der Dreharbeiten von „Nowhere Boy“ kennen. Er war damals 19 Jahre jung und sie bereits 42. Trotz des Altersunterschieds von 23 Jahren verliebten sie sich ineinander.

Aaron Taylor-Johnson (30) musste sich immer wieder dumme Kommentare zu seiner Beziehung anhören. Er ist sich seiner Sache aber sicher. Im Interview mit der „Berliner Zeitung“ sagte er dazu nur: „Wenn es jemanden stört, dass meine Frau 23 Jahre älter ist als ich, dann juckt mich das herzlich wenig.“

Die ungewöhnliche Liebe hält inzwischen über ein Jahrzehnt. Das berühmte Paar hat vier Kinder – zwei gemeinsame und zwei aus Sams vorherigen Ehe.