Vier Mitglieder steigen aus Coach-Wechsel bei „The Voice of Germany“: Das sagt der Sender dazu

Großer Umbruch bei "The Voice of Germany". (nah/spot)

SpotOn News | 25.04.2024, 12:35 Uhr

Große Bewegung bei "The Voice of Germany": Mit Giovanni Zarella, Ronan Keating und den Kaulitz-Brüdern verlassen gleich drei bekannte Gesichter die Show. ProSieben und Sat.1 äußert sich nun zum mehrfachen Coach-Aus.

Erst Ronan Keating (47) und Giovanni Zarrella (46) – und nun gaben auch die Kaulitz-Brüder ihr Coach-Ende bei der Talentshow "The Voice Of Germany" bekannt. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news äußerten sich die Sender ProSieben und Sat.1 jetzt zu dem mehrfachen Exodus in der Besetzung der Show.

Der Sender nimmt Stellung: "Coach-Wechsel gehören zum Konzept der Show"

"Welche Coaches in der neuen Staffel 'The Voice of Germany' auf den roten Stühlen Platz nehmen, geben wir rechtzeitig vor Start der Blind Auditions bekannt", erklärt der Sendersprecher Christoph Körfer. "Klar ist: Coach-Wechsel gehören zum Konzept der Show: In jeder Staffel 'The Voice of Germany' sitzen große Musiker:innen am Buzzer und in unserer #TVOG-Familie ist für neue Gesichter genau wie für große Wiedersehen immer Platz."

In der 13.Staffel kämpften Giovanni Zarrella, Ronan Keating, Shirin David (29) und die Kaulitz-Brüder als Coaches mit den Kandidatinnen und Kandidaten um den Sieg. Vor etwa zwei Wochen gab Zarella seinen Ausstieg bei der Show bekannt. Schon zuvor bestätigte auch Keating sein Ende als "The Voice"-Coach. Zuletzt verkündeten Tom (34) und Bill Kaulitz (34), dass sie in der 14. Staffel nicht dabei sein werden. Ein Starttermin für die neue Staffel ist noch nicht bekannt, üblicherweise geht die Show im Spätsommer oder frühen Herbst an den Start.