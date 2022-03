Anne Wünsche und ihre Töchter fast bei Brand gestorben: Trockner fing Feuer!

Tari Tamara | 22.03.2022, 13:45 Uhr

Anne Wünsche

Mega-Schock bei Anne Wünsche! Die hochschwangere Mutter entkam nur knapp dem Tod. Ihr Trockner fing Feuer und sie schlief nebenan im Schlafzimmer!

Anne Wünsche hatte Glück im Unglück. In der Nacht von Montag auf Dienstag fing ihr Trockner Feuer und es bahnte sich eine Katastrophe an. Beinahe wären die Influencerin, ihre Töchter und Hunde in den Flammen umgekommen!

Feuer-Drama bei Anne Wünsche

Was war passiert? Anne, die alles mit ihren Followern auf Instagram teilt, berichtete in ihrer Instagram-Story in der Nacht von Montag auf Dienstag: „Mein Trockner fing Feuer und mein Schlafzimmer war direkt daneben. Kein Feuermelder hat reagiert.“

Die werdende Mutter wurde nur durch das Bellen von ihrem Hund wach und konnte zum Glück noch rechtzeitig ihre Kinder und Haustiere schnappen und das Haus verlassen. In Sicherheit angekommen, rief sie dann die Feuerwehr!

Anne Wünsche: Drei Kinder von drei Männer – das sind die Väter



Hund Dobby rettete die Familie

Schnell wird ihr bewusst, dass sie, ohne ihren Hund Dobby, diese Nacht vermutlich nicht überlebt hätte und so schreibt sie weiter: „Aber was wäre gewesen, wenn Dobby mich nicht geweckt hätte? Unser Held! Und ich habe ihn noch fürs Bellen angemeckert, weil ich dachte er schlägt an, da bestimmt nur ein Kind auf die Toilette wollte. Irgendwann hab ich gemerkt, dass es im Nebenraum „knistert“ und knackt. Hab dir Tür aufgemacht und mir kam eine riesige Rauchwolke entgegen. Hab die Tür geschlossen und mir irgendwas aus dem Schrank gegriffen zum anziehen.“

Erst in Sicherheit und in einem Hotel untergebracht, konnte Anne die letzten Minuten Revue passieren lassen: „Die Feuerwehr meinte, das so die meisten Menschen sterben. Sie atmen den Rauch ein, werden bewusstlos und merken nicht, dass es brennt. Dieser Hund hat mir mein Leben gerettet.“

Das Ausmaß der Feuer-Katastrophe

Am nächsten Morgen nach den Frühstück ist Anne zurück in ihre Wohnung gegangen, um sich das gesamte Ausmaß der Katastrophe anzusehen. Doch sie stellt schnell fest: „Also wir können hier nicht schlafen, es stinkt wie die Hölle.“

Der Raum mit dem Trockner ist von Ruß- und Brandflecken übersät und die Wände und Decken sind schwarz. Der jungen Mutter fehlen die Worte: „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll…!“