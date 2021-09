Ben Affleck: Warum Matt Damon und er dicke Freunde sind

Ben Affleck: Warum er und Matt Damon dicke Freunde sind

10.09.2021 16:36 Uhr

Ben Affleck hat kürzlich über seine innige und besondere Freundschaft zu Matt Damon gesprochen.

Ben Affleck ist überzeugt davon, dass er dank seiner Freundschaft zu Matt Damon am Boden geblieben ist. Die zwei Schauspieler kennen sich bereits seit ihrer Kindheit und wuchsen zusammen in Boston auf. Dank des Films ‚Good Will Hunting‘ schafften sie beide 1997 den großen Durchbruch und gewannen einen Oscar für das beste Drehbuch.

Ben und Matt sind Kindheitsfreunde

Wie Ben verrät, bewahrte ihn sein Kindheitsfreund davor, zu sehr vom Rampenlicht geblendet zu werden. „Ich kann nicht für Matt sprechen, aber meine eigene geistige und mentale Gesundheit hat wirklich davon profitiert, jemanden zu haben, mit dem ich aufwuchs, der ähnliches durchmachte – diese 20-jährige Reise, im Auge der Öffentlichkeit zu stehen“, schildert der 49-Jährige im Gespräch mit dem ‚GQ‘-Magazin.

Wieso sich die beiden so lieben

„Mit ihm konnte ich ehrlich reflektieren, über Dinge reden, ich selbst sein. Ich wusste, wieso wir Freunde waren, wieso er an mir interessiert war und mich liebte, wieso ich ihn liebte.“ Dass andere viel weniger Glück als er selbst haben, ist dem Star sehr bewusst: „Ich denke oft an Leute, die einfach erfolgreich werden und dann in das hineingeworfen werden und ich denke ‚Wie machen sie es, ohne jemanden zu haben, mit dem sie reden können? Wem können sie vertrauen? Wer hat sie davor gekannt?‘“

Urlaub in Venedig mit JLo

Doch Ben Affleck ist im Moment noch mehr mit seiner zweiten besseren Hälfte beschäftigt Mit Jennifer Lopez verweilt der Schauspieler zur Zeit in Venedig, anlässlich des dortigen Film-Festivals. Neben der beruflichen Verflichtung (Afflecks Film „The last Duel“ feiert an diesem Wochenende Premiere) gönnt sich das Paar auch ein paar romantische Momente. Foto: imago / Independent Photo Agency Int.

Ausflug mit dem Motorboot

Im weißen Kleid besteigt J.Lo ein Motorboot, dicht gefolgt von Ben. Zusammen fährt das Paar mit einigen anderen Insassen mit dem Boot durch die Kanäle der italienischen Stadt. Dabei sehen sie ganz verliebt aus, unterhalten sich ganz intensiv und lachen miteinander.

Hach, in Ben Afflecks Leben könnte es wohl nicht besser laufen zur Zeit.