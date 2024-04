Neue Intimissimi-Kollektion Mit 54 Jahren: Jennifer Lopez zeigt ihre Kurven in Dessous-Shooting

SpotOn News | 09.04.2024, 13:51 Uhr

Im Sommer feiert Jennifer Lopez ihren 55. Geburtstag - doch das sieht man ihr nun wirklich nicht an. Die Sängerin hält sich mit regelmäßigen Trainingseinheiten fit. Das Ergebnis ist in der neuen Intimissimi-Kampagne zu sehen. Dort zeigt der Star in Dessous Muskeln und jede Menge Haut.

In einer neuen Dessous-Werbung zeigt Jennifer Lopez (54) einmal mehr ihren durchtrainierten Körper. Die Sängerin ist bereits seit zwei Jahren Markenbotschafterin der italienischen Unterwäsche- und Loungewear-Marke Intimissimi.

Jennifer Lopez will sich wohlfühlen

Für die neuen "Silky Intimates" hat die US-Amerikanerin eine Kampagne geshootet, die in Deutschland ab dem 20. Mai 2024 online und in den Intimissimi-Geschäften zu sehen sein wird. Das teilte das Unternehmen am Dienstag (9. April) in einer Pressemitteilung mit. "Es ist so wichtig, dass man sich in den Styles, die direkt auf der Haut liegen, wohlfühlt", wird der Superstar darin zitiert. "Und genau das ermöglicht diese Kollektion." Sie fühle sich an wie Seide, sei aber aus seinem strapazierfähigen Stoff gefertigt, "der sich wie eine zweite Haut an den Körper schmiegt".

Auch auf ihrer Instagramseite veröffentlichte die zweifache Mutter einige Aufnahmen aus der Kampagne, auf denen sie mit glatt nach hinten frisierten Haaren und nudefarbenem Make-up posiert. Dazu schrieb sie: "Umarme deine Kraft."

"Wir alle beneiden Ben"

Die Kampagne zu der neuen, sechsteiligen Mikrofaser-Kollektion steht unter dem Motto "Empowerment". Passend zum Namen "Silky" fotografierte Norman Jean Roy sie umgeben von glänzenden Seidenvorhängen. "Wir alle beneiden Ben", kommentierte ein Instagram-Nutzer auf ihrer Seite und bezog sich dabei auf Lopez' Ehemann Ben Affleck (51), mit dem sie nach 20 Jahren ein Liebes-Comeback feierte und seit 2022 verheiratet ist.