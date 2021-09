Carmushka: Die kleine Mathilda wird ein Jahr alt!

Carmushka: die kleine Mathilda wird ein Jahr alt!

06.09.2021 20:00 Uhr

Die kleine Mathilda hat Geburtstag! Ganz im Style des Influencer-Glamours wurde der erste Geburtstag der kleinen Carmushka Junior gebührend gefeiert. Sogar der Papi durfte seinen 30. gleich mitfeiern. Auf Instagram teilten die beiden Eltern ihr aufregendes Wochenende mit ihren zahlreichen Followern.

Seit einem Jahr hat sich der Online-Content der Kölner Influencerin ziemlich verändert. Nach der Geburt der kleinen Prinzessin ist Carmen Kroll (27, bekannt als @Carmushka) nun stolze Mami und teilt mit ihren Followern das Leben als frisch gebackene Mutter.

Auch wenn Fashion und Lifestyle bei ihr nicht zu kurz kommen, ist die kleine Mathilda immer dabei und regelmäßig im Feed oder in den Stories zu sehen. Worauf die Unternehmerin jedoch penibel achtet, ist, dass Mathildas Gesicht nicht gezeigt wird. „Um die Privatsphäre meiner Tochter zu schützen“, meint sie.

Familiäres Ritual

Am Tag vor Mathildas Geburtstag postet sie ein Bild aus ihrer Schwangerschaft und beschreibt ihre Gefühle für ihre Tochter nach einem Jahr als Mutter. Sie erzählt, wie sehr sie sich auf ihr kleines Bündel gefreut hat und wie es zu der Tradition kam, unmittelbar vorm Geburtstag Polnisch zu essen: „Ich erinnere mich noch daran, wie ich nicht mehr aufhören konnte zu essen und ich bald so viele polnische Klöße verdrückte, dass mir beinahe eine zweite Kugel gewachsen wäre. Es war meine Henkersmahlzeit. Ein Grund mehr heute, ein Jahr später, dieses Ritual weiterzuführen: den Tag vor Mathildas Geburtstag wird ab jetzt immer Polnisch gegessen!“

Eine große Party für die kleine Maus

Trotz des jungen Alters wurde dem kleinen Kroll-Knöpfchen (ein Kosename, der sich durch die Familie zieht) eine richtig große Gartenparty geschmissen. Wie viel die kleine Tildi davon mitbekommen hat, mag dahingestellt sein, jedoch haben die erwachsenen Gäste das Tamtam sehr genossen. Beschenkt wurde die kleine Mathilda auf jeden Fall reichlich – von Stofftieren über Büchern bis hin zu Tierpartnerschaften war alles dabei.

Carmen, die sich ganz allein um die Party-Organisation gekümmert hat, konnte ihren Ehemann und zweiten Geburtstagskind Niklas (30) mit einer „halben“ Überraschungsparty begeistern. „Halb“ – da er natürlich von der Party wusste, aber von dem Ablauf und Aktivitäten keinen Schimmer hatte. Aus diesem Grund wurde „ordentlich gefeiert“, bis spät in die Nacht getanzt sowie getrunken. Am nächsten Morgen zeigt sich das Ehepaar seinen Followern entsprechend verkatert.

Carmen berichtet von der Geburtstagsparty am Wochenende.

Familientreffen in Influencer-Atmosphäre

Als Influencer-Uhrgestein sind Carmen und Niklas in der Szene natürlich äußerst bekannt. Aus diesem Grund waren die Gäste der Gartenparty hauptsächlich Social-Media-Bekanntheiten. Neben der Familie war zum Beispiel Michi Brandl anwesend, eine weitere Kölner Influencerin. Und da man als Influencer ohne Kooperationen nicht weit kommt, war auch die Party an Unmengen von Kooperationen und Sponsorship gebunden. Carmen verrät in einer Story, dass sie das Wochenende an ihre Hochzeit erinnert hat, da dort zum größten Teil die gleichen Gäste und auch dieselben Dienstleister und Kooperationspartner anwesend waren.

Liebesgeständnisse auf Instagram

Auf Instagram postet das Kroll-Ehepaar zwar nicht mehr täglich, lässt sich jedoch nicht nehmen, ihre gegenseitige Liebe und die Liebe zu ihrer Tochter online zu teilen. Auch Niklas hat auf seinem Instagram-Account einen Post seiner Tochter gewidmet, und zwar mit der Caption: „365 Tage pures Glück“. Carmen hat auf ihrem Instagram-Account Bilder von der Geburtstagsparty geteilt und erneut bewiesen, dass die beiden trotz ihrer Aufgaben als Eltern ihre Beziehung zueinander nicht vernachlässigen. In den Kommentaren wimmelt es nur so von Glückwünschen für die beiden Geburtstagskinder und von positiven Reaktionen auf das letzte Bild, das Carmen und Niklas in einem innigen Kuss zeigt.