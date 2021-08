Tom Kaulitz: „Es ist schwierig, Bill zu verkuppeln“

Tom Kaulitz: „Es ist schwierig, Bill zu verkuppeln"

30.08.2021 19:05 Uhr

Man mag es kaum glauben - aber Tom Kaulitz feierte dieses Jahr bereits zweiten Hochzeitstag mit seiner schönen Heidi. Kein Wunder, dass er seinem Zwillingsbruder Bill genauso viel Glück in der Liebe wünscht. Den Dauer-Single zu verkuppeln, ist aber nicht leicht, wie er verrät.

Über das Liebesleben von Popstar Bill Kaulitz (31) ranken sich viele Gerüchte und Mythen – lange hielt man den extravaganten Sänger sogar für transsexuell oder schwul. Bill hat diese Gerüchte weder bestätigt, noch widerlegt. In einem aktuellen Interview mit RTL-Exklusiv sprechen die beiden Zwillinge über Bills Liebesleben.

Tom wollte Bruder Bill Kaulitz verkuppeln

Tom Kaulitz (31) ist nach wie vor sehr glücklich in seiner Ehe mit Heidi Klum (48) und lässt auch Bruder Bill daran teilhaben. Viele gemeinsame Fotos der Familie, inklusive Leni Klum und Heidis restlichen Kindern, sind auf Bills Instagram Profil zu sehen. Doch das fremde Familien-Glück muss auch den sensiblen Rocker manchmal melancholisch stimmen – immerhin ist er selbst schon ewig Single. Bruder Tom gibt zu: „Ich habe das erste Mal versucht Bill zu verkuppeln – aber manchmal klappt es eben und manchmal nicht.“

„Aus One-Night-Stands“ kann keine Beziehung werden

Im Interview mit RTL-Exklusiv plaudert Bill das erste Mal intime Details aus seinem Sex-Leben aus: „Also bei mir ist es so: Wenn ich beim ersten Treffen mit jemandem schlafe, dann weiß ich eigentlich, dass ich nicht mehr anrufe.“ Ganz schön klare Worte, die den aktuellen Beziehungsstatus des Tokio-Hotel Sängers klar preisgeben. Bill ist nach wie vor Single und wird wohl noch einige Kuppel-Versuche seines Bruders benötigen, um die Liebe seines Lebens zu finden.

Noch mehr aus Bills Sex-Leben im Podcast der Zwillinge

Ganz schön ungewöhnlich, dass Bill so offen mit seinem Sex-Leben ist. Das könnte vor allem an dem neuen Podcast der beiden Zwillinge liegen: „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Die erste Folge gibt es schon am 01. September auf Spotify zu hören – direkt aus ihrem privaten Musikstudio in den Hollywood Hills tratschen die beiden über tagesaktuelle Themen, aber auch ganz viel über Privates.