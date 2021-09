Yeliz Koc teilt gegen Ex Jimi Blue und seine Familie aus!

03.09.2021 11:32 Uhr

Seit Wochen wird spekuliert, wie der aktuelle Stand zwischen Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht ist. Nachdem Jimi nun die Trennung verkündete, greift Yeliz ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht und seine Familie scharf an.

Gerade erst gab der „Wilde Kerle“-Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht auf Instagram bekannt, dass er und die „Bachelor“-Schönheit kein Paar mehr seien. Der Zeitpunkt ist jedoch mehr als ungünstig!

Ansage an Jimi und seine Familie

Yeliz Koc wiederum liegt derzeit hochschwanger und mit vorzeitigen Wehen im Krankenhaus und ist umso verärgerter über das Timing, die Trennung gerade jetzt bekanntzugeben. „Der Zeitpunkt hätte nicht schlechter sein können. So etwas muss vorher gut überlegt gewesen sein“, kritisiert sie ihren Ex in ihrer Instagram-Story.

Anschließend holt die Influencerin zum Rundumschlag gegen den Vater ihrer Tochter aus: „Langsam glaube ich, dass man möchte, dass der Kleinen etwas passiert. Vor allem, nachdem ich im Krankenhaus war mit Wehen. Dann sitze ich in einem vollen Wartezimmer beim Frauenarzt und lese plötzlich so eine Nachricht!“

Natascha mischt sich ein

Auch Jimi Blues Mutter Natascha Ochsenknecht kommt nicht gut weg. Yeliz ist genervt davon, dass die 57-Jährige im Netz einen scheinbaren Kommentar zum Liebes-Aus abgab.

„Dann mischt sich Mutti wieder ein für Aufmerksamkeit und Reichweite. Es werden alle Negativ-Kommentare gegen die Familie gelöscht, aber alle gegen mich werden nicht gelöscht. Feiglinge!“, rechnet die 27-Jährige mit Natascha ab. „Es wird von Respekt gesprochen von einer Frau, die jeden Tag negativ öffentlich gegen ihren Ex-Mann schießt.“