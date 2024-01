Frederik von Dänemark: Details zum Thronwechsel enthüllt

Redaktion Video | 09.01.2024, 00:00 Uhr

In ihrer Neujahrsansprache am 31. Dezember hatte die dänische Königin Margrethe II. überraschend angekündigt, dass sie nach 52 Jahren abdanken wolle. Am 14. Januar soll der 55 Jahre alte Kronprinz als König Frederik X. den Thron übernehmen.