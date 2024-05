In Großbritannien: Wird Kate Prinz Harry treffen?

Redaktion Video | 06.05.2024, 15:11 Uhr

Prinz Harry wird bald in seine Heimat zurückkehren. Es gilt als so gut wie sicher, dass Harry in Großbritannien seinen Vater, König Charles, treffen wird. Prinz William wird Harry aller Voraussicht nach allerdings nicht wiedersehen – das Verhältnis der beiden Brüder gilt weiterhin als angespannt und die Fronten als verhärtet. Laut Royal-Expertin Ingrid Sewerd könnte es unter Umständen allerdings mit Harrys Schwägerin, Herzogin Catherine, zu einem Treffen kommen…