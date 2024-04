Monte-Carlo: Fürstin Charlène setzt bei Auftritt auf einen einzigen Designer

Redaktion Video | 29.04.2024, 15:28 Uhr

Fürstin charlène von Monaco gilt als Stil-Ikone und steht für einen sportlich-eleganten Look. Regelmäßig begeistert die 46-Jährige in Outfit-Kombinationen verschiedener Modehäuser. Beim Monaco E-Prix in Monte-Carlo setzte Charlène allerdings alles auf eine Karte.