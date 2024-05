Roter Teppich in Cannes: Diese Stars brachen die Kleiderordnung

Redaktion Video | 17.05.2024, 14:49 Uhr

Auf dem roten Teppich in Cannes begeistern vor allem die weiblichen Stars in atemberaubenden Roben – manche von ihnen ausgefallener als andere. Obwohl es manchmal vielleicht nicht so scheint, haben sich die Promis dennoch an gewisse Kleiderordnungen zu halten. Doch so manche Regel umgeht der ein oder andere Star gekonnt.