Sharon Stone auf der Berlinale: Glamour-Auftritt im hautengen Kleid

Redaktion Video | 21.02.2024, 11:08 Uhr

Sharon Stone war zur Verleihung des Goldenen Ehrenbären an Martin Scorsese in die Hauptstadt gekommen. In einem bodenlangen weißen Kleid zog sie alle Blicke auf sich.