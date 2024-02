Vom Popstar zum Vorzeige-Royal: So sehr hat sich Stéphanie von Monaco verändert

Redaktion Video | 01.02.2024, 14:26 Uhr

Stéphanie von Monaco ist die wohl schillerndste Figur am Fürstenhof an der Côte d’Azure. In den achtziger Jahren schaffte sie es mit ihrer Musikkarriere international in die Top 10. In den vielen Jahren, die bis heute vergangen sind, hat die jüngste Tochter von Grace Kelly einen beachtlichen Beautywandel hingelegt.