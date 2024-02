Wichtiger Grund: Prinzessin Victoria wird Namenstag ohne ihre Kinder feiern

Redaktion Video | 28.02.2024, 15:40 Uhr

Es gehört zur geliebten royalen Tradition in Schweden: In Anwesenheit jubelnder Landsleute wird am 12. März der Victoriatag, der Namenstag der Kronprinzessin gefeiert. Anders als im vorherigen Jahr muss Kronprinzessin Victoria dieses Mal jedoch auf zwei wichtige Familienmitglieder verzichten.