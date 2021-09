„Love Island“-Fans enttäuscht: Ist das die langweiligste Staffel aller Zeiten?

10.09.2021 17:23 Uhr

Tag 11 bei bei „Love Island“ – aber so richtig will die aktuelle Staffel nicht an Fahrt aufnehmen. Fans der eigentlich sehr beliebten Datingshow motzen bereits, dass es die langweiligste Staffel aller Zeiten ist!

Eigentlich ist „Love Island“ ein Garant für seichte Unterhaltung: Immerhin werden ausnahmslos attraktive und paarungswillige Singles aufeinander losgelassen und dürfen wild untereinander flirten.

Schullandheim-Stimmung statt Datingshow!

Da sollte man meinen, das hier Drama, heiße Bettspiele und Tränen vorprogrammiert sind, doch in der aktuellen Staffel sucht man das vergeblich. Stattdessen gibt es muskelbepackte Männer die heulen wie Schlosshündchen, unentschlossen sind und aufgedrehte Mädels die Morgens zu Malle-Musik auf den Betten rumhüpfen.

Aber nein, das ist kein Schullandheim, sondern „Love Island“! Kein Wunder, dass die Fans maßlos enttäuscht sind, hatten sie nach der letzten sehr lahmen Staffel einfach viel mehr erwartet.

Fans sind maßlos enttäuscht

In den sozialen Netzwerken häufen sich die enttäuschten Stimmen über den aktuellen Cast: „Das beste an der Staffel ist nur der Kommentator“, muss einer feststellen und meint damit Simon Beeck, der mit seinen süffisanten Kommentaren tatsächlich das bisher einzige Highlight darstellt.

Ein anderer meint, dass es an den Islandern selbst liegt: „So eine langweilige Staffel, falscher Cast“, schreibt der User und bekommt sehr viel Zustimmung für seinen Kommentar. Ein weiterer schreibt: „Versuche diese Staffel zu mögen, aber es gelingt mir bis jetzt nicht. Soooo langweilig!“ Und genauso geht es vermutlich vielen!

Es gibt nur ein richtiges Couple

Richtige Couples haben sich bis jetzt nicht gebildet – fällt auch schwer bei unentschlossenen Männern wie Jannik oder Dennis! Das Couple, welches bis jetzt halbwegs in die richtige Richtung geht sind Andrina und Martin.

Doch passen die beiden eigentlich zusammen? Andrina bemerkte bereits an, dass Martin ihr viel zu lauf und aufgedreht sei und erklärte: „Ich will keinen Pausenclown als Freund!“ Und tatsächlich, die reife Andrina wirkt neben Martin als wäre sie seine heiße Stiefmutter, die mit seinem reichen Daddy liiert ist.

Ganze vier Wochen soll „Love Island“ diesmal gehen, wenn es nach vielen Fans ginge, dürfte die aktuelle Staffel schon ganz bald ein Ende finden und keiner würde dem Cast hinterher trauern! Aber vielleicht kommt heute Abend, mit zwei neuen Granaten, endlich Fahrt auf…

(TT)