Film James Gunn: Er bestätigt die Fertigstellung des ‚Batman – Teil II‘-Drehbuchs

James Gunn - The Flash premiere 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2025, 09:00 Uhr

Der Filmemacher bestätigte, dass das Drehbuch zu dem neuen Film fertig sei.

James Gunn bestätigte, dass das Drehbuch zu ‚Batman – Teil II‘ fertig sei.

Der Co-Vorsitzende und CEO von DC Studios äußerte sich jetzt positiv zu Matt Reeves‘ neuem Drehbuch, verzichtete jedoch darauf, zu viele Informationen über den mit Spannung erwarteten Film preiszugeben.

Auf die Frage bei der ‚Superman‘-Weltpremiere in Los Angeles am Montagabend (7. Juli), ob er das Drehbuch zu ‚Batman – Teil II‘ schon gelesen habe, antwortete James in einem Gespräch mit ‚ScreenRant‘ schlichtweg: „Es ist großartig!“ Gunn verließ daraufhin schnell das Interview, lächelte aber, als er weiterging. Die Äußerungen des Filmemachers kommen, nachdem er im letzten Monat zugegeben hatte, ein Drehbuch erwartet zu haben und sich „total darauf gefreut“ zu haben, Reeves‘ neuestes Werk lesen zu können. Gunn erzählte Ende letzten Monats in einem Gespräch mit ‚Entertainment Weekly‘: „Wir sollen im Juni ein Drehbuch bekommen. Ich hoffe, dass das passiert. Wir fühlen uns echt gut dabei.“ Der DC-Chef fügte hinzu, dass die Leute „Matt in Ruhe lassen“ und damit aufhören sollten, ihn wegen Updates zu ‚Batman II‘ zu löchern. Gunn sagte: „Die Leute sollten Matt in Ruhe lassen, denn es ist so, als ob dieser Typ das Drehbuch in der Zeit schreiben soll, die er dafür auch braucht. So ist es nun einmal.“