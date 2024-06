Die Kinder sind aus dem Haus 12 Millionen Dollar: Michael Douglas will New Yorker Villa verkaufen

Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones wollen ihre Villa verkaufen. (eyn/spot)

SpotOn News | 19.06.2024, 11:35 Uhr

Die Kinder sind ausgezogen und Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones bereit, ihren Lebensmittelpunkt in New York hinter sich zu lassen. Das Schauspieler-Ehepaar will seine Villa in New York verkaufen - um mehr Zeit "auf den Bermudas und in Europa zu verbringen".

Michael Douglas (79) und Catherine Zeta-Jones (54) machen sich auf zu neuen Ufern. Die beiden Schauspieler wollen sich von ihrem New Yorker Anwesen trennen, in dem sie gemeinsam mit ihren Kindern lebten. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, wird das "Longmeadow" genannte Haus am Flussufer in Irvington für 12 Millionen Dollar, also rund 11,2 Millionen Euro, zum Verkauf angeboten.

Zeta-Jones kaufte das Haus im Jahr 2019 für 4,5 Millionen Dollar. In den Folgejahren haben die Eheleute die vierstöckige Villa restaurieren lassen, inklusive der zwölf Bäder und acht Schlafzimmer. Zu den Highlights des Hauses, das auf einem 12 Hektar großen Grundstück am Hudson River liegt, gehören eine zweistöckige Bibliothek, ein Salon mit integrierter Bar, mehrere Kamine, ein Innenpool und ein Fitness-Areal.

Die Kinder sind aus dem Haus

"Als ich unser Haus in Irvington kaufte, wusste ich, dass unsere Familie hier viele glückliche Zeiten verbringen würde, und das haben wir auch! Jetzt, wo unser Sohn und unsere Tochter das Nest verlassen haben, scheint es der richtige Zeitpunkt für den Verkauf zu sein", erklärte die Oscarpreisträgerin. Das Ehepaar wolle seinen Lebensmittelpunkt verschieben und plane, "mehr Zeit auf den Bermudas und in Europa zu verbringen."

Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones sind seit November 2000 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Sohn Dylan (23) will in die Fußstapfen seiner Eltern treten und arbeitet an seiner Schauspielkarriere. Tochter Carys (21) studiert Internationale Beziehungen und Film an der Brown University in Rhode Island.