Joey Kelly verteidigt seinen Titel 15. „TV total Wok WM“: ProSieben holt sich Primetime-Sieg

"Wok WM"-Sieger Joey Kelly ließ sich von Moderatorin Sophia Thomalla feiern. (jom/spot)

SpotOn News | 12.11.2023, 11:18 Uhr

Die 15. "TV total Wok WM" ging am Samstagabend über die Bühne. ProSieben fuhr mit dem Sport-Event erneut starke Quoten ein.

Nach der Neuauflage im Herbst 2022 ging die "TV Total Wok WM" am vergangenen Samstagabend (11. November) erneut an den Start. Im Einer-WOK holte sich "Wok WM"-Urgestein Joey Kelly (50) in Winterberg den Sieg und verteidigte damit seinen Titel. Auf Platz zwei landete Ex-Rennrodler Armin Zöggeler (49), auf Platz drei Influencerin Sophia Thiel (28).

Den Sieg im Vierer-WOK holte sich Team Deutschland 2 mit Thore Schölermann, Pascal Hens, Sven Hannawald und Thorsten Legat. Team Italien 2 (Mario Novembre, Riccardo Basile, Stefano Zarrella, Valentina Maceri) und Team Österreich 1 (Alexander Kumptner, Thomas Morgenstern, Sarah Posch, Julian le Play) reihten sich dahinter ein. Mit dem Promi-Sport-Event konnte ProSieben starke Quoten holen.

Niveau gehalten

In der Zielgruppe fuhr der Sender mit 16,8 Prozent Marktanteil (0,69 Millionen Zuschauer) den Primetime-Sieg ein. Bei der ersten Neuauflage kam die Live-Show laut "DWDL" auf etwas mehr 17 Prozent. Deutlich dahinter landeten am vergangenen Samstag die "Beatrice Egli Show" (Das Erste) mit 9,7 Prozent (0,49 Millionen) und der ZDF-"Erzgebirgskrimi" mit 9,4 Prozent (0,48 Millionen). Beim Tagesmarktanteil sicherte sich ProSieben ebenso den Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,8 Prozent. Gestartet war die "TV total Wok WM" mit etwas Verspätung, in den ersten Minuten wurde erneut "Joko & Klaas Live: Die Schatzsuche" gezeigt (0,61 Millionen, 12,5 Prozent Marktanteil).

Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren schnitt der "Erzgebirgskrimi" mit 26,4 Prozent und 6,9 Millionen Zuschauern besonders gut ab. Auch die "Beatrice Egli Show" konnte mit 3,59 Millionen Zuschauern und 14,3 Prozent zur Primetime gute Quoten einfahren. Die "Wok WM" kam dabei durchschnittlich auf 1,47 Millionen und 7,5 Prozent.