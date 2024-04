Indoor-Feuerwerk und Rückwärts-Sendung Joko und Klaas übernehmen ProSieben: So verlief der Auftakt

Klaas Heufer-Umlauf (l.) und Joko Winterscheidt bestimmen für 24 Stunden, was auf ihrem Haussender ProSieben gesendet wird. (lau/spot)

SpotOn News | 21.04.2024, 13:15 Uhr

Joko und Klaas regieren für einen Tag über das Programm von ProSieben. Der Auftakt war unter anderem von einem Indoor-Feuerwerk, rückwärts abgespielten Sendungen und eigenwilligem Frühstücksfernsehen geprägt.

Die TV-Entertainer Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) regieren am 21. April für 24 Stunden über das Programm von ProSieben – nach ihrem Sieg in der 50. Folge von "Joko und Klaas gegen ProSieben". Um Mitternacht übernahm das bekannte TV-Duo das Programm. Zum Start gab es ein Feuerwerk in einem Innenraum, da den beiden kurzfristig keine Genehmigung für ein nächtliches Feuerwerk in Berlin erteilt worden war.

Video News

Daneben liefen Joko und Klaas durch die nächtliche Bundeshauptstadt, kamen in Kontakt mit einigen Nachtschwärmern und schossen mit erbetteltem Geld Fotos in einem Straßenautomaten. Nachdem das Duo zum Einschlafen der Zuschauerinnen und Zuschauer einen Livestream ihres eigenen Programms anschaute, war die Nacht von Wiederholungen alter Sendungen des ProSieben-Programms geprägt – ohne die beiden Moderatoren, die derweil schliefen. Zu sehen gab es unter anderem Szenen aus der Show "Circus HalliGalli". Auch ein Teil von "Wer schläft, verliert!" wurde ausgestrahlt. Eine "Mein bester Freund"-Folge lief in den Morgenstunden rückwärts.

Joko und Klaas machen Frühstücksfernsehen

Nach zwei Episoden der Kultsendung "Die Simpsons" übernahmen dann am Morgen auch wieder Joko und Klaas persönlich das Programm. Nach einer morgendlichen Jogging-Runde und einer kurzen Unterbrechung des Live-Programms durch legendäre Talkshow-Momente der 1990er-Jahre begleiteten die zwei TV-Komiker den Sonntagmorgen ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Sendung "Frühstücken mit Joko & Klaas" – ihrer ganz eigenen Version einer Frühstücksfernsehsendung.