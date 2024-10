Konzerte in ganz Deutschland 20 Jahre Revolverheld: Band geht 2025 auf große Jubiläums-Tour

Johannes Strate und Revolverheld sind seit fast 20 Jahren als Band erfolgreich. (lau/spot)

SpotOn News | 15.10.2024, 17:31 Uhr

Schon seit fast 20 Jahren rockt Revolverheld die Republik. Grund genug für die Hamburger Musiker, ihr großes Jubiläum gebührend mit einer Tournee zu feiern. Das gaben die Musiker heute bekannt.

Seit Ende 2004 musizieren Frontmann Johannes Strate (44) und Co. als Revolverheld. Das 20-jährige Jubiläum wird die Erfolgsgruppe im kommenden Jahr gebührend feiern. Ab Mai sind Open-Air-Konzerte in ganz Deutschland geplant. Das gab die Gruppe am 15. Oktober unter anderem auf X bekannt.

Video News

Jubiläums-Tour führt Revolverheld durch ganz Deutschland

"Liebe Leute, wir machen noch einen kurzen Spaziergang, und dann ist auch schon 2025. Und dann sehen wir uns auf unseren '20 Jahre Open Airs'", sagt Sänger Strate in dem Beitrag. Die Termine fürs große Band-Jubiläum stehen auch bereits fest. Der Tour-Auftakt steigt am 24. Mai im Amphitheater Gelsenkirchen. Unter anderem in Braunschweig, München und Wiesbaden macht die Gruppe im anschließenden Verlauf des Sommers Station. Der Tour-Abschluss geht dann am 22. August in Schwerin über die Bühne. Die Band wird dort auf der Freilichtbühne Schlossgarten auftreten.

Tickets für die Jubiläums-Tournee von Revolverheld sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Zuletzt hatten Revolverheld die neue Single "Alles immer besser" und Anfang des Jahres das Album "RH1" veröffentlicht. Auch im Rahmen der Olympischen Spiele und Paralympics 2024 machte die Hamburger Gruppe auf sich aufmerksam. Zu dem Sport-Großereignis steuerten sie den Song "Einfach machen" bei, den offiziellen ARD-Olympia/Paralympics-Song.