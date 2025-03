Stars Tate McRae: Untröstlich wegen geleakter Songs Tate McRae verriet, dass sie am Boden zerstört gewesen sei, als Musik von ihrem neuen Album vor der offiziellen Veröffentlichung online durchsickerte. Die ‚Sports Car‘-Künstlerin sprach von ihrem Gefühl der Hilflosigkeit, nachdem am Anfang des Jahres Demos von Songs von ihrem neuen Album ‚So Close to What‘ durchgesickert waren. Im Rahmen einer Spotify-Listening-Party am Dienstag […]