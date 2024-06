Bei gemeinsamem Mittagessen gesichtet 27 Jahre Altersunterschied: Bandelt Demi Moore mit Joe Jonas an?

Sind sich Schauspielerin Demi Moore und Sänger Joe Jonas näher gekommen? (ym/spot)

SpotOn News | 05.06.2024, 11:34 Uhr

Was läuft da zwischen Schauspielerin Demi Moore und dem 27 Jahre jüngeren Sänger Joe Jonas? Aktuelle Fotos der US-Stars heizen die Gerüchteküche an.

Bahnt sich zwischen US-Schauspielerin Demi Moore (61) und dem Jonas-Brothers-Sänger Joe Jonas (34) etwa eine Liebesgeschichte an? Fotos, die "Page Six", dem Klatschmagazin der "New York Post", vorliegen, zeigen die beiden US-Stars bei einem gemeinsamen Mittagsessen im Hotel du Cap-Eden-Roc im französischen Antibes. Gesellschaft erhielten die beiden US-Stars, die ein Altersunterschied von 27 Jahren trennt, von Jonas' Bruder Kevin Jonas (36) und Model Heidi Klum (51).

Video News

"Haben Freundschaft geschlossen"

"Demi und Joe haben Freundschaft geschlossen. Sie haben gemeinsame Freunde und haben sich angefreundet", erklärte ein Insider "Page Six". Jonas sei mit Moores Stylisten Brad Goreski (46) sowie Jason Weinberg (57), dem Manager der Schauspielerin, befreundet. Auf die Aussage eines weiteren Insiders, der auch romantisches Interesse zwischen Moore und Jonas nicht ausschließe, ging das US-amerikanische Magazin nicht weiter ein.

Zusätzlich angeheizt werden die Spekulationen einer möglichen Romanze durch Jonas' Überraschungsauftritt auf der "amFAR"-Gala beim Filmfestival in Cannes. Moore moderierte das Event. Jonas performte "Cake by the Ocean", einen Song seiner Band "DNCE".

Joe Jonas ist erst seit Kurzem wieder Single

Der 34-jährige Sänger beendete erst vor Kurzem seine rund sechsmonatige Beziehung mit dem Model Stormi Bree Henley und gilt aktuell als Single. Zuvor hatte Jonas im vergangenen Herbst Schlagzeilen durch die Trennung von Sophie Turner (28) gemacht. Die "Game of Thrones"-Darstellerin und Jonas heirateten im Mai 2019, im darauffolgenden Jahr wurde das Paar Eltern einer gemeinsamen Tochter. Knapp zwei Jahre später kam die zweite Tochter der beiden zur Welt.

Moore war 2022 kurzzeitig mit dem Schweizer Sternekoch Daniel Humm (47) liiert. Ihre Ehe mit dem 16 Jahren jüngeren Schauspieler Ashton Kutcher (46) scheiterte 2011. Aus ihrer Ehe mit Hollywood-Star Bruce Willis (69) stammen ihre drei Töchter Rumer, Scout und Tallulah.