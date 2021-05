50 Jahre „Dalli Dalli“: Die Jubiläumsshow – und so fing alles an!

50 Jahre "Dalli Dalli" – die große Jubiläumsshow

14.05.2021 22:45 Uhr

Das ZDF feiert den beliebten Fernsehklassiker mit einer Neuauflage. Johannes B. Kerner begrüßt prominente Gäste, die noch einmal auf das legendäre Startsignal warten: "Dalli Dalli!"

Am 13. Mai 1971 feierte „Dalli Dalli“ im ZDF Premiere und wurde vor allem durch Hans Rosenthal eine der beliebtesten Sendungen im westdeutschen Fernsehen. Zum Jubiläum erinnert Johannes B. Kerner an große Momente und lässt die Spielshow samt „Dalli-Klick“ und temporeichen Spielen neu aufleben.

Diese Promis sind in der Jubiläumsshow

Am Samstagabend (15. Mai) nehmen wieder zahlreiche Prominente in Zweierteams hinter den Rate-Pulten Platz. Mit von der Partie sind die Rateteams Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, Laura Wontorra und Malaika Mihambo, Anja Kling und Jan Josef Liefers, Giovanni Zarrella und Guido Cantz, Frauke Ludowig und Caro Daur, Petra Gerster und Gerhard Delling, Jürgen von der Lippe und Michael Mittermeier sowie Cornelia Poletto und Johann Lafer.

Selbstverständlich darf auch die Jury nicht fehlen: Rosi Mittermaier und Christian Neureuther rechnen genau mit bei der Begriff-Rate-Runde oder der „Dalli-Tonleiter“. Und wenn besonders viele Punkte erzielt werden, dann heißt es wieder: „Sie sind der Meinung, ‚Das war spitze!'“

„Dalli Dalli“ startete 1971

Hans Rosenthal moderierte das „Fragespiel für Schnelldenker“ von 1971 bis 1986 insgesamt 153 Sendungen. In der Show traten acht prominente Kandidaten in Zweierteams mit Wort- und Actionsspielen gegeneinander an. In der ersten Runde spielten jeweils zwei Kandidatenpaare gegeneinander. Die jeweiligen Verlierer spielten anschließend um den dritten Platz, die Gewinner aus der Vorrunde dann um den Sieg.

Ab der 53. Folge am 4. September 1976 wurde ein neues Gimmick in die Show aufgenommen.

„Das war Spitze!“

Das Publikum konnte eine besondere Kandidaten-Leistung von Kandidaten per Knopfdruck würdigen. Dies aktivierte anfänglich zunächst eine, später dann mehrere Warnleuchten und einen Alarmton, woraufhin Rosenthal rief: „Sie sind der Meinung, das war …“ Und das Publikum rief „Spitze!“ laut mit und es gab einen Sonderpunkt! Einige Folgen später sprang Rosenthal zum „Spitze!“ jedes Mal in die Luft. Ab der 100. Folge wurde das Bild des Luftsprungs dann sogar eingefroren, was zur damaligen eine technische Herausforderung war.

Alte „Dalli Dalli“-Folgen in der Mediathek

Übrigens: In der Nacht vom 14. auf den 15. Mai 2021 zeigt das ZDF um 3.00 Uhr Folge 105 mit Uschi Glas und Tony Marshall, Torwartlegende Sepp Maier und dem österreichischen Moderator Herbert Prikopa aus dem Jahr 1981.

Weitere ausgewählte „Dalli Dalli“-Folgen sind bereits seit 8. Mai 2021 in der ZDFmediathek abrufbar.