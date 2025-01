Historischer Besuch 80 Jahre Auschwitz-Befreiung: König Charles zeigt sich tief berührt

König Charles (M.) besucht Auschwitz zum 80. Jahrestag der Befreiung. (hub/spot)

SpotOn News | 27.01.2025, 17:43 Uhr

König Charles III. besucht Auschwitz zum 80. Jahrestag der Befreiung. Bei der Gedenkveranstaltung wischt sich der Monarch Tränen aus den Augen.

König Charles III. (76) ist heute nach Polen gereist, um der Befreiung von Auschwitz vor 80 Jahren zu gedenken. Er ist Medienberichten zufolge der erste britische Monarch, der die Gedenkstätte von Auschwitz-Birkenau besucht. Auf Bildern der Gedenkveranstaltung ist der Monarch zu sehen, wie er sich offenbar eine Träne aus den Augen wischt.

Video News

Zusammen mit anderen Staatsoberhäuptern und Mitgliedern der europäischen Königshäuser hörte er anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers die Erzählungen von Überlebenden. Aus Deutschland sind unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) und Bundeskanzler Olaf Scholz (66) angereist.

Besuch im Jüdischen Gemeindezentrum

Zuvor hatte König Charles laut "Daily Mail" bereits das Jüdische Gemeindezentrum (JCC) von Krakau besucht. Dort traf er unter anderem mit Überlebenden des Holocaust zusammen. Der 76-Jährige erklärte weiteren Medienberichten zufolge, dass "die Erinnerung an das Böse der Vergangenheit eine wichtige Aufgabe bleibt". In London soll unterdessen Prinzessin Kate (43) gemeinsam mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William (42), an den offiziellen Veranstaltungen zum Holocaust-Gedenktag teilnehmen.