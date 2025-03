Stars Jesse Eisenberg bekommt polnische Staatsbürgerschaft

Jesse Eisenberg - Feb 2024 - BAFTAs - London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2025, 09:00 Uhr

Der 'The Social Network'-Star freut sich über eine ganz besondere Ehre: Er ist jetzt polnischer Staatsbürger.

Jesse Eisenberg hat offiziell die polnische Staatsbürgerschaft erhalten.

Der US-Schauspieler begann während der Dreharbeiten zu ‚A Real Pain‘ in Polen, seine eigenen Wurzeln in dem Land zu erforschen. Er zeigt sich begeistert, dass die „unglaubliche Ehre“, die ihm von Präsident Andrzej Duda zuteil wurde, seiner Familie helfen wird, sich wieder mit ihrer Herkunft zu verbinden.

Während einer Zeremonie in New York sagte er: „Während wir diesen Film in Polen drehten und ich durch die Straßen lief und anfing, mich in dem Land ein wenig wohler zu fühlen, fiel mir etwas so Offensichtliches auf, nämlich dass meine Familie schon viel länger an diesem Ort lebt als wir in New York gelebt haben.“

Der 41-Jährige fügte hinzu: „Und natürlich endete die Geschichte so tragisch, aber zusätzlich zu dieser historischen Tragödie ist es auch eine Tragödie, dass meine Familie keine Verbindung mehr zu Polen gespürt hat. Das hat mich traurig gemacht und mir bestätigt, dass ich wirklich so viel wie möglich wieder eine Verbindung herstellen wollte.“

Jesse ergänzte: „Ich hoffe wirklich, dass diese Zeremonie und diese großartige Ehrung heute Abend der erste Schritt für mich und meine Familie ist, sich wieder mit diesem schönen Land zu verbinden.“ Polen erlaubt die Staatsbürgerschaft für diejenigen, deren direkte Vorfahren dort geboren wurden oder nach 1920 dort gelebt haben. „Das ist die Ehre meines Lebens und etwas, an dem ich seit zwei Jahrzehnten sehr interessiert bin“, betonte der Hollywood-Star.

Der ‚The Social Network‘-Darsteller hatte im vergangenen Mai bekannt gegeben, dass er die polnische Staatsbürgerschaft beantragt hat. In einem Gespräch mit der polnischen Publikation ‚Glos Wielkopolski‘ sagte er: „Meine Familie stammt aus dem Südosten, aus Krasnystaw, die Familie meiner Frau [Anna Strout] kommt aus Lodz. Wir wollten eine engere Verbindung zu Polen haben. Ich würde gerne mehr hier arbeiten.“