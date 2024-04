Album soll am 24. Mai folgen Aaron Carter: Zwillingsschwester veröffentlicht posthum eine Single

Aaron Carter wurde im November 2022 tot in seiner Badewanne gefunden. Knapp eineinhalb Jahre später gibt es neue Musik für die Fans. (ae/spot)

SpotOn News | 27.04.2024, 10:43 Uhr

Nach dem Tod von Aaron Carter ertönt noch einmal seine Stimme: Zwillingschwester Angel hat die Single "Recovery" posthum veröffentlicht. Im Mai soll ein ganzes Album folgen. Ein Teil des Erlöses soll auch Carters kleinem Sohn zugute kommen.

17 Monate nach dem tragischen Tod von Aaron Carter (1987-2022) gibt es noch einmal Musik von dem Sänger: Seine Zwillingsschwester Angel (36) und sein Produzent Aaron Pearce haben am 26. April posthum die Single "Recovery" veröffentlicht. Das ist nur der Anfang: Am 24. Mai soll ein ganzes Album folgen.

Anderen Menschen helfen

Laut "Rolling Stone" wird "The Recovery Album" mehrere Songs enthalten, die Aaron Carter vor mehr als einem Jahrzehnt aufgenommen hat. Auch "Recovery" soll auf dem posthumen Album zu hören sein. Angel Carter erklärte in der TV-Show "CBS Mornings", dass die Fans nach einem Benefizkonzert darum gebeten hätten, die Musik zu veröffentlichen. Sie wolle damit auch dazu beitragen, Menschen zu helfen, die mit Drogenmissbrauch zu kämpfen haben. "Ich würde diesem Schiff gerne eine Wende geben und anderen Menschen wirklich helfen und aus unserer Geschichte lernen", sagte sie. Die Texte von "Recovery" beziehen sich auf die bewegte Vergangenheit des verstorbenen Sängers und auf seinen Kampf mit Drogenproblemen.

Ein Prozentsatz des Erlöses von "Recovery" und "The Recovery Album" geht an "On Our Sleeves", eine gemeinnützige Organisation für psychische Gesundheit. Ein weiterer Teil der Einnahmen aus beiden Projekten soll außerdem in eine Stiftung für den Sohn des verstorbenen Sängers, Prince Lyric Carter (2), fließen.

Tot in der Badewanne gefunden

Aaron Carter wurde am 5. November 2022 im Alter von 34 Jahren tot in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien, entdeckt. Eine Haushälterin hatte ihn in der Badewanne gefunden. Eine Autopsie ergab, dass der Bruder von Popstar Nick Carter (44) in seiner Badewanne ertrunken ist, nachdem er Drogen genommen hatte. Bereits zwei Tage nach seinem Tod wurde ein Album mit dem Titel "Blacklisted" veröffentlicht, später jedoch wieder aus den Streaming-Diensten entfernt.