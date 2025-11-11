Stars Aaron Paul benutzt sein Handy nicht vor seinen Kindern

Aaron Paul - March 2025 - Avalon - Ash Los Angeles Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2025, 11:00 Uhr

Aaron Paul benutzt sein Handy nicht in Gegenwart seiner Kinder.

Der ‚Breaking Bad‘-Schauspieler – der mit seiner Frau Lauren Parsekian die siebenjährige Tochter Story Annabelle und den dreijährigen Sohn Ryden Caspian hat – bemüht sich, das Gerät nicht vor seinen Kindern zu verwenden, nachdem eine einfache Begegnung mit seiner ältesten Tochter ihn zum Nachdenken brachte. Bei der ‚Wall Street Journal Tech Live Conference‘ sagte Aaron: „Ich versuche, das Handy nicht vor meinen Kindern zu benutzen. Meine Tochter kommt hereingestürmt und stellt mir eine Frage oder will etwas von mir, und ich versuche nur schnell, eine E-Mail zu beenden. Dann hörte sie auf zu fragen, drehte sich um und fing an zu spielen. Sie ist sieben.“ Der 46-jährige Star erinnerte sich daran, wie er sich bei seiner Tochter dafür entschuldigte, nicht reagiert zu haben, und wie sie gemeinsam einen „Pakt“ schlossen, dass er das Handy künftig nicht mehr in ihrer Gegenwart benutzen würde. Er sagte: „Ich wollte ihr versprechen, dass Papa nicht mehr am Handy ist, wenn er bei ihr ist. Sie antwortete nur mit einem Wort – sie sagte: ‚Wirklich?‘ Nur dieses ‚Wirklich?‘ – und das hat mir das Herz gebrochen. Es hat mir wirklich das Herz gebrochen. Ich sagte: ‚Ich verspreche es dir‘, und sie sprang auf und warf mir die Arme um den Hals, als hätte sie den größten Preis der Welt gewonnen.“

Aaron ist der Meinung, dass er es seinen Kindern schuldet, sich nicht von Technologie „kontrollieren“ zu lassen. Er sagte: „Wir schulden es unseren Kindern, es wenigstens zu versuchen. Ich war vorhin beim Abendessen, und es herrschte so eine Untergangsstimmung. Die Leute sagten: ‚Nein, du wirst abgehängt! Das ist das Nonplusultra!‘ Und ich dachte nur: ‚Nein, ist es nicht. Ganz sicher nicht.'“

Aaron hat sich bereits früher skeptisch über Technologie geäußert, insbesondere nachdem er in der dystopischen Sci-Fi-Serie ‚Westworld‘ mitgespielt hatte. Er erklärte: „Ich habe schon immer so über Technologie gedacht – sie ist irgendwie ein Segen und ein Fluch zugleich. Sie informiert uns, aber ich glaube, sie nimmt uns auch viele der Freuden des Lebens. Ich bin stolz darauf, keinen Computer zu besitzen.“