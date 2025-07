Film Aaron Taylor-Johnson soll eine Rolle in ‚Werwulf‘ übernehmen, während Lily-Rose Depp weiterhin in Verhandlungen steckt

Bang Showbiz | 16.07.2025, 11:00 Uhr

Die Besetzung von Robert Eggers neuem Horrorstreifen nimmt langsam aber sicher Gestalt an.

Aaron Taylor-Johnson wird die Hauptrolle im Film ‚Werwulf‘ übernehmen. Der 35-jährige Schauspieler arbeitet damit erneut mit Regisseur Robert Eggers zusammen. Quellen bestätigten gegenüber ‚Deadline‘, dass Taylor-Johnson für das Projekt unterschrieben hat. Ein Insider verriet außerdem, dass Lily-Rose Depp in Gesprächen ist, ebenfalls im Film mitzuspielen. Sowohl Taylor-Johnson als auch Depp arbeiteten bereits mit Eggers an dessen gotischem Horrorfilm ‚Nosferatu‘ (2024) zusammen. ‚Werwulf‘ soll am 25. Dezember 2026 in den USA in die Kinos kommen. Obwohl bislang keine genauen Handlungsdetails bekannt sind, wird erwartet, dass es sich um einen Werwolf-Horrorfilm handelt, der im 13. Jahrhundert spielt. Fest steht, dass Eggers für das Drehbuch erneut mit dem isländischen Autor Sjón zusammenarbeitet – wie bereits bei ‚The Northman‘. Im Januar berichtete ‚The Hollywood Reporter‘, dass die Geschichte im England des 13. Jahrhunderts angesiedelt ist und Dialoge „zeitgetreu“ verfasst sein sollen. Für Zuschauer, die kein Altenglisch verstehen, sollen Übersetzungen und Anmerkungen bereitgestellt werden. Ursprünglich plante Eggers, den Film in schwarzweiß zu drehen, entschied sich inzwischen aber dagegen.

‚Nosferatu‘ – mit Bill Skarsgård, Willem Dafoe, Nicholas Hoult und Emma Corrin – erzählt derweil die erschreckende Geschichte einer jungen Frau, die zur Zielscheibe des uralten transsilvanischen Vampirs Graf Orlok wird, nachdem dieser von ihr besessen ist. Der 41-jährige Regisseur sprach kürzlich über die Inspirationen hinter seinem Remake von ‚Nosferatu: Eine Sinfonie des Grauens‘, basierend auf F. W. Murnaus Stummfilmklassiker aus dem Jahr 1922. Besonders beeinflusst habe ihn Jack Claytons Film ‚The Innocents‘ aus 1961 – basierend auf der Novelle ‚Die Drehung der Schraube‘ von Henry James aus dem Jahr 1898. Die Novelle handelt von einer Gouvernante, die zwei Kinder betreut und zunehmend glaubt, dass das Anwesen, auf dem sie leben, von Geistern heimgesucht wird und dass die Kinder womöglich besessen sind. In der YouTube-Serie ‚Guest Selects‘ von ‚Alamo Drafthouse‘ sagte Eggers: „Ich denke, das ist einer der besten – vielleicht der beste – gotische Geisterfilm, der je gemacht wurde. Ich sehe ihn ein paar Mal im Jahr zur Inspiration. Freddie Francis war der Kameramann, der viele Hammer-Horrorfilme gedreht hat, aber seine besten Arbeiten stammen aus der Zusammenarbeit mit Jack Clayton. Was er mit der Kamera macht, hat mich sehr inspiriert bei dem, was mein Kameramann und ich bei ‚Nosferatu‘ versucht haben.“