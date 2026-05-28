Film Obsession-Regisseur Curry Barker erhält riesiges Angebot für seinen nächsten Film

Curry Barker at Obsession special screening in Los Angeles - Getty - May 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2026, 11:00 Uhr

Obsession-Regisseur Curry Barker erhält riesiges Angebot für seinen nächsten Film – noch bevor es überhaupt ein Pitch gibt.

Curry Barker hat bereits ein achtstelliges Angebot für seinen nächsten Film erhalten.

Der ‚Obsession‘-Regisseur, der zunächst als YouTuber bekannt wurde, bevor er den erfolgreichen Horrorfilm inszenierte, hat die Aufmerksamkeit großer Studios auf sich gezogen, noch bevor er überhaupt begonnen hat, seinen nächsten Spielfilm vorzustellen. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ soll ein Studio Barker bereits 10 Millionen Dollar für sein nächstes Originalprojekt angeboten haben, ohne überhaupt ein Drehbuch oder ein Konzept gesehen zu haben. Insidern zufolge besitzen jedoch Blumhouse-Atomic Monster und Universal durch einen sogenannten „First-Look-Deal“ das Vorrecht auf erste Verhandlungen für Barkers nächsten Film.

Es heißt, dass das Studio mit dem hohen Angebot sich zunächst zurückgezogen habe, nachdem die komplette Situation bekannt wurde. Dennoch soll es bereitstehen, falls Blumhouse und Universal sich gegen das geheimnisvolle Projekt entscheiden. Derzeit gibt es noch keinerlei Details zu Barkers nächstem Originalfilm, und auch Produzenten wurden bislang nicht bekanntgegeben. Berichten zufolge könnte der Regisseur bereits „ab Mittwoch“ (27. Mai) Treffen mit Universal-Managern begonnen haben, um das Projekt vorzustellen.

Das enorme Interesse an Barker überrascht kaum: ‚Obsession‘ wurde mit einem Budget von nur 750.000 Dollar produziert und beim Toronto International Film Festival von Universal Pictures’ Focus Features für 15 Millionen Dollar gekauft. Am ersten Wochenende spielte der Film allein in den USA 17,1 Millionen Dollar ein. Unter der Woche kamen täglich rund drei Millionen Dollar hinzu. In der zweiten Kinowoche erzielte der Film sogar 23,9 Millionen Dollar: ein Plus von 39 Prozent. Sein nächster Film für Focus trägt den Titel ‚Anything But Ghosts‘ und befindet sich bereits in der Schnittphase. Barker wird darin außerdem gemeinsam mit Cooper Tomlinson zu sehen sein, mit dem er auch das Drehbuch geschrieben hat. Blumhouse-Atomic Monster fungiert als Produzent.