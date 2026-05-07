FilmMatthew Lillard: Rolle in ‚Superman: Man of Tomorrow‘
Matthew Lillard hat eine neue Rolle in dem Blockbuster ‚Superman: Man of Tomorrow‘ ergattert.
Der 56-jährige ‚Scream‘-Star kehrt Berichten zufolge in der Fortsetzung von James Gunns für 2025 geplantem ‚Superman‘-Reboot – in dem David Corenswet den Mann aus Stahl spielt – auf die Leinwand zurück, nachdem er sein Karriere-Comeback zuvor mit „Nostalgie“ begründet hatte.
‚Deadline‘ berichtet, dass Lillard zur Besetzung von ‚Superman: Man of Tomorrow‘ gestoßen ist, in dem auch Nicholas Hoult, Lars Eidinger, Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Isabela Merced und Nathan Fillion mitspielen, doch wurden keine Details zu der Rolle bekannt gegeben, die er übernehmen wird. ‚Superman: Man of Tomorrow‘ ist bereits in Produktion gegangen, bevor der geplante Kinostart am 9. Juli 2027 ansteht.
Lillard wurde 1996 als Stu Macher in ‚Scream‘ bekannt, bevor er 2002 Shaggy in ‚Scooby-Doo‘ ‚Scooby Doo 2 – Die Monster sind los‘ spielte. Seit er 2023 die Rolle des William Afton in ‚Five Nights At Freddy’s‘ übernahm, hat er eine neue Fangemeinde gewonnen und war anschließend in ‚The Life of Chuck‘ und ‚Daredevil: Born Again‘ zu sehen. Im Gespräch mit dem ‚Phase Hero‘-Podcast gab Lillard zu, dass er glaubt, eine neue Welle der Fan-Nostalgie habe seiner Karriere neuen Schwung verliehen.