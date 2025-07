Stars ‚Absolute Löwin‘: Jimi Blue Ochsenknecht schwärmt über Ex Yeliz Koc

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2025, 14:00 Uhr

Der Schauspieler meldet sich aus dem Gefängnis, um seiner Ex-Partnerin zu danken.

Jimi Blue Ochsenknecht zollt seiner Ex-Freundin Yeliz Koc einen emotionalen Tribut.

Der Schauspieler wurde vergangene Woche am Hamburger Flughafen festgenommen. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft. Die österreichischen Behörden hatten einen internationalen Haftbefehl wegen Betrugs ausgestellt. Der 33-Jährige soll eine Hotelrechnung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 14.000 Euro nicht bezahlt haben. Mittlerweile wurde die Rechnung beglichen – von niemand Geringerem als Jimis Ex-Freundin Yeliz Koc, mit der er die Tochter Snow Elanie (3) hat.

Auf Instagram widmete er der Reality-TV-Darstellerin nun rührende Zeilen. „Der größte Dank geht an Yeliz, die, als mir schon die Hände gebunden waren, und ohne dass ich danach gefragt habe, ohne mit der Wimper zu zucken, Hilfe angeboten hat, um den offenen Restbetrag sofort zu überweisen“, schrieb er in seiner Instagram-Story.

Jimi bedankte sich bei Yeliz dafür, „dass du mir auch hier wieder eine Chance gegeben hast“. Der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht betonte: „Du bist eine absolute Löwin. Lass Dir von niemandem jemals etwas anderes sagen. Du warst die einzige Person, die mir keine Vorwürfe gemacht hat und mir einfach geholfen hat, obwohl du tausend Gründe hättest, dies nicht zu tun.“

Er sei ihr unendlich dankbar „für alles“ und könnte sich „keine bessere Mutter“ für Snow vorstellen. Der ehemalige ‚Wilde Kerle‘-Star stellte klar: „Wir sind eine Familie und ich werde immer an Eurer Seite sein. Komme, was wolle!“

In ihrer eigenen Instagram-Story teilte Yeliz den Beitrag ihres Ex. Zu Jimis Statement schrieb sie: „Unsere Tochter trägt dein Blut in sich. Also sind wir eine Familie. Und für meine Familie bin ich immer da.“ Außerdem veröffentlichte sie einige private Schnappschüsse, die Jimi mit Snow zeigen.