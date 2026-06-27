Stars Yeliz Koc: Könnte sie sich ein weiteres Kind mit Jimi Blue Ochsenknecht vorstellen?

Yeliz Koc - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2026, 14:29 Uhr

So steht die Reality-TV-Darstellerin zu einem weiteren Baby mit ihrem Ex.

Yeliz Koc findet offene Worte über ihre Familienplanung.

Die Reality-TV-Darstellerin hat zusammen mit ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht die vierjährige Tochter Snow. Das Verhältnis zwischen den beiden Stars ist immer wieder von Spannungen geprägt. Bei einer Instagram-Fragerunde verriet die 32-Jährige nun, dass Jimi derzeit keinen Kontakt zu Snow habe. „Aktuell ja. Da muss eine vernünftige Regelung her, aber ich kann auch niemanden zwingen“, enthüllte Yeliz.

Ein Follower wollte wissen, ob sie sich ein weiteres Kind mit dem 34-Jährigen vorstellen könnte. Daraufhin fand Yeliz klare Worte. „Nein. Das wäre nur eine Option gewesen für die Zukunft, wenn sich nichts anderes ergeben hätte, aber das Thema ist Geschichte und wird nicht passieren“, betonte sie.

Im Dezember hatte sich die Ex-‚Bachelor‘-Kandidatin noch anders geäußert. In ihrer gemeinsamen Reality-Doku ‚Yeliz Jimi – We Are Family?!‘ erklärte sie, sich ein weiteres Baby zu wünschen. „Deswegen kam mir der Gedanke, vielleicht mit meinem Ex-Freund, wo wir sowieso schon ein Kind haben. Dann lieber von demselben Mann“, sagte die TV-Beauty damals.

Jimi teilte einen ähnlichen Wunsch. „Ich wollte immer zwei Kinder haben. Und ich fände es ehrlich gesagt schön, wenn ich auch der Papa von Snows Geschwisterchen sein könnte und nicht dieses Patchwork, wie ich es zum Teil aus meiner eigenen Familie kenne“, äußerte er sich. Derzeit hängt allerdings der Haussegen schief zwischen den Stars. Laut Yeliz schuldet ihr Jimi immer noch Geld. „Es heißt immer nur, bekommst du. Ich gucke jeden Tag auf mein Konto, da kommt gar nichts“, klagte sie auf Instagram.