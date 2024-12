13 Konzerte in 2025 AC/DC touren erstmals seit neun Jahren durch Nordamerika

AC/DC kommen 2025 im Rahmen der "Power Up"-Tour nach Nordamerika. (ncz/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 18:01 Uhr

AC/DC haben ihre Rückkehr nach Nordamerika für 2025 angekündigt. Die Band plant im Rahmen der "Power Up"-Tour 13 Konzerte - es sind ihre ersten Shows auf dem Kontinent seit 2016.

AC/DC gehen 2025 erstmals seit neun Jahren wieder auf Tour durch Nordamerika. Im Rahmen ihrer "Power Up"-Tournee hat die Band nun 13 Konzerte auf dem Kontinent für das kommende Jahr angekündigt – ihre letzten Konzerte dort spielte die Gruppe um Angus Young (69) 2016. Die neuen Termine kündigte AC/DC am heutigen Montag mit einem Instagram-Video an, in dem verschiedene Autobahnausfahrtsschilder mit den Tourstopps zu sehen sind sowie am Ende das "AC/DC"-Logo.

Die erste von 13 Shows findet am 10. April 2025 im US Bank Stadium in Minneapolis, Minnesota statt, das Finale steigt am 28. Mai in Cleveland, Ohio. Weitere Shows gibt es in Dallas, Pasadena, Las Vegas, Detroit, Foxborough, Pittsburgh, Landover, Tampa, Nashville und Chicago. Am 22. April 2025 gibt es zudem eine Show im kanadischen Vancouver. Der Ticketverkauf startet am 6. Dezember.

"Power Up"-Tour machte bereits Halt in Europa

2024 führte die "Power Up"-Tour AC/DC bereits für 23 Konzerte nach Europa. Los ging es mit zwei Konzerten in Gelsenkirchen am 17. und 21. Mai. Weitere Shows in Deutschland spielte die australische Band am 9. und 12. Juni in München, am 16. und 19. Juni in Dresden, am 13. Juli am Hockenheimring, am 17. Juli in Stuttgart, am 21. Juli in Nürnberg sowie am 31. Juli und 4. August in Hannover. Der letzte Termin des Europa-Abschnitts fand am 17. August in Dublin statt.

Video News

Die Tour markierte auch die endgültige Rückkehr von Leadsänger Brian Johnson (77) auf die Bühne, nachdem dieser 2016 einen Hörsturz erlitten hatte und pausieren musste. Neben ihm stehen für die Tour die Bandgründer – Leadgitarrist Angus Young und Rhythmusgitarrist Stevie Young (67) – sowie Bassgitarrist Chris Chaney (54) und Schlagzeuger Matt Laug (56) auf der Bühne.