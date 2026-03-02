Stars Actor Awards: Harrison Ford rührt Publikum mit emotionaler Rede zu Tränen

Harrison Ford at the Actor Awards - Avalon - March 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.03.2026, 11:00 Uhr

Der Schauspieler wurde bei den Actor Awards für sein Lebenswerk ausgezeichnet und hielt eine emotionale Rede.

Harrison Ford kämpfte mit den Tränen, als er am Sonntag (1. März) bei den Actor Awards seinen Life Achievement Award entgegennahm.

Die 83-jährige Film-Ikone – bekannt aus der ‚Star Wars‘- und ‚Indiana Jones‘-Reihe sowie aus jüngeren Projekten wie der Apple-TV-Serie ‚Shrinking‘ – wurde bei der Zeremonie am Wochenende für seine sechs Jahrzehnte währende Karriere geehrt und hielt eine bewegende Rede über seinen Werdegang. Auf der Bühne scherzte er zunächst: „Ich bin in einem Raum voller Schauspieler, von denen viele hier sind, weil sie für ihre großartige Arbeit für einen Preis nominiert wurden – während ich hier bin, um einen Preis dafür zu bekommen … dass ich noch am Leben bin.“

Später wurde Ford sichtlich emotional, als er darüber sprach, wie „glücklich“ er sich schätze. „Manchmal machen wir Unterhaltung, manchmal machen wir Kunst. Manchmal haben wir das Glück, beides gleichzeitig zu schaffen, und wenn wir wirklich Glück haben, können wir auch noch unseren Lebensunterhalt damit verdienen“, erklärte er. Der Hollywood-Star ermahnte auch, dass Erfolg immer Verantwortung mit sich bringe – „die Verantwortung, einander zu unterstützen, andere hochzuziehen, wenn wir können“. Er halte es keineswegs für selbstverständlich, weiter als Schauspieler arbeiten zu dürfen.

Der Darsteller dankte außerdem seinen Schauspielkollegen sowie seiner Ehefrau Calista Flockhart. An anderer Stelle witzelte er, er sei „bei der Halbzeit“ seiner Karriere angekommen, und verwies dabei auf den Einfluss von Größen wie Steven Spielberg, George Lucas, seiner früheren Managerin Patricia McQueeny sowie dem verstorbenen Casting-Direktor Fred Roos.

„Es ist ein hartes Geschäft, in das man hineinkommt. In meinem Fall war es ein hartes Geschäft, um wieder herauszukommen – Gott sei Dank, denn ich liebe, was ich tue“, scherzte er. Aktuell ist Ford in der dritten Staffel von ‚Shrinking‘ zu sehen, in der er einen Therapeuten mit Parkinson-Erkrankung spielt. Die Serie wurde bereits um eine vierte Staffel verlängert.