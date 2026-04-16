Film Steven Spielberg: Deshalb könnte Hollywood ‚der Treibstoff ausgehen‘

Steven Spielberg - February 2023 - Avalon - Berlin International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2026, 11:00 Uhr

Der legendäre Filmemacher sieht die aktuelle Lage in Hollywood kritisch.

Steven Spielberg warnt, dass Hollywood „der Treibstoff ausgehen“ könnte.

Der ikonische Regisseur mahnte, die Branche werde ihren Elan verlieren, wenn sie nicht weiter in originelle Projekte investiere. Statt immer mehr Reboots, Sequels und Spin-offs zu produzieren, rief er seine Kollegen dazu auf, „mehr originelle Geschichten zu erzählen“. Bei seinem ersten Auftritt auf der CinemaCon sagte er: „Wenn wir nur noch bekannte, markenbasierte Stoffe produzieren, wird uns der Treibstoff ausgehen.“ Nichts sei wichtiger, als dem Publikum visuelle Geschichten zu bieten – egal in welcher Form – doch es brauche mehr Originalität.

Zugleich lobte Spielberg Donna Langley, Chefin von Universal Entertainment, für die Entscheidung, bei Kinostarts ab 2027 ein exklusives Auswertungsfenster von 45 Tagen einzuführen. „Das Publikum wird schon finden, was es sehen möchte – egal ob große oder kleine Filme“, erklärte er. Die Studios müssten jedoch helfen, indem sie solche exklusiven Zeitfenster ausweiten. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: „Heute bin ich gierig – höre ich 60 Tage? Höre ich 120 Tage?“

Ebenfalls auf der CinemaCon präsentierte Spielberg einen neuen Trailer zu seinem kommenden Film ‚Disclosure Day‘, in dem unter anderem Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson und Colman Domingo mitspielen. Der Science-Fiction-Film dreht sich um eine Regierungsverschwörung zur Vertuschung außerirdischer Besucher. Spielberg ist überzeugt, dass der Film viele Fragen aufwerfen wird.

„Ich war schon als Kind neugierig, was am Nachthimmel passiert“, enthüllte er. Die Welt habe sich inzwischen mehr dafür geöffnet, dass wir möglicherweise nicht alleine im Universum sind. Der Filmemacher sagte weiter: „Ich glaube, dieser Film wird Fragen beantworten – und gleichzeitig viele neue aufwerfen.“ Mit Blick auf das Kinoerlebnis fügte er hinzu: „Alles, was man braucht, ist ein Sicherheitsgurt.“

Kürzlich hatte Spielberg die ‚Dune‘-Filme von Denis Villeneuve als seine „liebsten Science-Fiction-Filme aller Zeiten“ bezeichnet. Im Gespräch mit ‚Empire‘ verriet er: „Ich habe die ‚Dune‘-Filme zuletzt sehr geliebt.“ Besonders der zweite Teil habe es ihm angetan. Der Regisseur halte ihn für den besten Film, den Villeneuve je gemacht habe, und freue sich schon sehr auf den dritten Teil.