Film Steven Spielberg verrät seine Arbeit an ‚Interstellar‘, bevor Christopher Nolan übernahm

Steven Spielberg - April 2023 - Avalon - TIME 100 Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2026, 11:30 Uhr

Steven Spielberg verrät seine Arbeit an 'Interstellar', bevor Christopher Nolan übernahm.

Steven Spielberg ist überzeugt, dass Christopher Nolan die „bessere“ Wahl war, um ‚Interstellar‘ zu inszenieren.

Der legendäre Filmemacher, der im Juni mit ‚Disclosure Day‘ zurückkehren soll, sprach darüber, dass er ein Jahr lang an dem Sci-Fi-Epos von 2014 gearbeitet hatte, bevor Nolans Name als möglicher Ersatz ins Spiel kam. Im Gespräch mit dem ‚Empire‘-Magazin erklärte Spielberg: „Ich war ein Jahr lang an ‚Interstellar‘ beteiligt … und ich war davon fasziniert. Ich habe viel Zeit im Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Kalifornien verbracht und dort mit Wissenschaftlern und Luft- und Raumfahrtingenieuren gesprochen. Ich habe sogar Chris Nolans Bruder [Jonathan] engagiert, um die erste und zweite Drehbuchfassung für mich zu schreiben, aber es hat nicht funktioniert.“

Spielberg gab zu, dass Nolans Bruder „absolut recht“ hatte, als er vorschlug, dass Christopher den Film übernehmen sollte – und dass es die beste Entscheidung für den Film war. Er fügte hinzu: „Er hatte absolut recht. In dem Moment, in dem ich entschied, den Film nicht zu machen, ist Chris eingestiegen – wahrscheinlich schon am nächsten Tag. ‚Interstellar‘ ist in Chris Nolans Händen ein viel besserer Film geworden, als er es in meinen gewesen wäre.“

Der Film zeigt Matthew McConaughey als NASA-Piloten auf einer Mission ins All, um die sterbende Erde zu retten. Im vergangenen Monat trat Nolan gemeinsam mit Timothée Chalamet bei einer Vorführung von ‚Interstellar‘ auf – Chalamet hatte in dem Film neben Anne Hathaway, Jessica Chastain und Michael Caine mitgewirkt – und sprach darüber, wie er zu dem Projekt kam. Er sagte zu Chalamet: „Direkt nachdem wir bei ‚Dark Knight’ zusammengearbeitet hatten, bekam mein Bruder den Job und arbeitete mit Steven – ich darf ihn Steven nennen, für dich ist er Mr. Spielberg. Er arbeitete viele Jahre daran. Es hatte unglaubliche Ideen und durchlief viele verschiedene Entwicklungsphasen, aber erst als Steven bereit war, es zu machen, bekam es wirklich Schwung. Dann wandte sich Steven einem anderen Film zu, und so wurde es frei.“