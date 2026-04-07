Musik Inspiriert von EDM und Rap: Amanda Bynes kündigt Musik-Comeback an

Amanda Bynes in Soho on October 6, 2014 in New York City - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2026, 18:00 Uhr

Amanda Bynes hat sich für ihr Musik-Comeback von EDM und Rap inspirieren lassen.

Die ehemalige ‚The Amanda Show‘-Darstellerin wird am Freitag (10. April) ihren ersten neuen Song seit Jahren mit dem Titel ‚Girlfriend‘ veröffentlichen und hat bereits erste Einblicke gegeben. Auch über Inspirationen hat der ehemalige Kinderstar gesprochen.

„Meine Inspiration war viel EDM sowie Rap“, sagte Amanda jetzt gegenüber ‚E! News‘. Die 40-jährige Schauspielerin und Sängerin hat für den Song mit Rapper Fenix Flexin zusammengearbeitet und einen Vertrag bei Create Music Group unterschrieben, die bereits mit Künstlern wie Jason Derulo und Deadmau5 gearbeitet haben. Das Label erklärte: „‚Girlfriend‘ verbindet melodischen Rap mit EDM-inspirierter Produktion und schafft einen eingängigen Song mit hoher Wiederhörbarkeit und einem smoothen Westcoast-Vibe.“ Aufgebaut um eine starke Hook und eine selbstbewusste, flirtbetonte Energie, sei die neue Musik für wiederholtes Hören und breite Playlist-Anziehungskraft konzipiert. Außerdem fügte das Label hinzu: „Mit Fenix Flexin greift der Song einen vertrauten L.A.-Sound auf und bleibt gleichzeitig frisch und zugänglich.“

Bereits im Februar hatte Amanda – die zuvor 2022 den Rap-Song ‚Diamonds‘ mit ihrem damaligen Verlobten Paul Michael veröffentlichte – ihr Comeback angedeutet. Sie hatte verraten, dass sie und Fenix an einer „absolut heißen“ Kollaboration arbeiten. Die frühere ‚All That‘-Darstellerin hat sich in den letzten Jahren verstärkt künstlerischen Projekten gewidmet, darunter eine Kunstausstellung und ein Mode-Pop-up im Jahr 2024. Vor einem Jahr trat sie außerdem OnlyFans bei, um mit ihren Fans in Kontakt zu bleiben. Sie sagte damals auf Instagram: „Zur Klarstellung: Ich nutze OnlyFans, um mit meinen Fans per DM zu chatten. Ich werde keine anzüglichen Inhalte posten. Ich freue mich, dabei zu sein.“

Amanda zog sich vor über einem Jahrzehnt aus dem Showgeschäft zurück, nachdem sie mit zahlreichen persönlichen Problemen zu kämpfen hatte, darunter eine Abhängigkeit vom ADHS-Medikament Adderall. Im vergangenen Jahr enthüllte sie, dass sie mit Ozempic einige Kilos abgenommen habe. Sie schrieb im Dezember 2025 zu einem Foto auf Instagram: „Ich mag Paparazzi-Bilder normalerweise nicht, weil ich 180 Pfund [81 Kilo] gewogen habe, aber jetzt habe ich 28 Pfund [13 Kilo] mit Ozempic abgenommen! Ich bin jetzt bei 152 Pfund [69 Kilo]. Ich weiß, ich sehe immer noch kräftig aus, aber dieses Bild ist wirklich inspirierend für mich!“