Musik Adele will vor Schauspieldebüt in ‚Cry to Heaven‘ neue Musik aufnehmen

Adele - January 2024 - Getty Images - Weekends with Adele Las Vegas BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2026, 20:00 Uhr

Adele geht zurück ins Studio, um einen neuen Song aufzunehmen.

Die 37-jährige Singer-Songwriterin wird in Tom Fords kommendem Historiendrama ‚Cry to Heaven‘ an der Seite von Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong und Colin Firth ihr Schauspieldebüt geben. Allerdings soll sie davor noch einen Song für den bevorstehenden Film aufnehmen.

Ein Insider sagte der ‚Sun‘: „Der Film ist tief in der Opernwelt verwurzelt, also wollten sie natürlich die berühmteste Sängerin der Welt dabeihaben. Als sie schließlich zustimmte, einen Song aufzunehmen, waren die Produzenten begeistert. Neues Material von Adele zu bekommen, ist wie Goldstaub.“ Adele sei außerdem absolut entschlossen zu beweisen, dass sie vor der Kamera auch schauspielerisch mit ihrer kraftvollen Stimme mithalten kann.

Adele ist es nicht fremd, einen Song für einen Filmsoundtrack aufzunehmen, nachdem sie zuvor 2012 bereits den Titelsong für den James-Bond-Film ‚Skyfall‘ gesungen hatte. Darüber hinaus wird erwartet, dass Adele, die den 13-jährigen Sohn Angelo mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki hat, künftig weitere Schauspielrollen annehmen wird, weil Filme für die Mutter einen „strukturierteren Alltag“ ermöglichen könnten als Welttourneen. Ein Insider fügte hinzu: „Der Plan ist ganz klar, sich auf Film zu konzentrieren. Natürlich wird Musik in gewisser Weise immer da sein. Die Wahrheit ist, dass eine Schauspielkarriere viel besser mit dem Familienleben vereinbar ist als das Leben als tourende Musikerin.“

Adele hatte zuvor eingeräumt, dass sie sich für eine Las-Vegas-Residenz entschieden hatte, weil sie „Tourneen hasst“ und Angelos Leben so „normal“ wie möglich halten wollte. Im November 2024, als die ‚Hello‘-Hitmacherin ihre ‚Weekends with Adele‘-Residenz im Colosseum im Caesars Palace beendete, sagte sie zum Publikum: „Und das habe ich auch geschafft. Aber ich würde es trotzdem gegen nichts auf der Welt eintauschen. Ich kann jetzt an den Wochenenden bei ihm [Angelo] sein, weil er natürlich nicht immer mitkommen kann. Also ich liebe euch über alles. … Danke, dass ihr Geduld mit mir hattet.“

Adele richtete damals auch eine besondere Botschaft an ihren Verlobten, den US-Sport-Superagenten Rich Paul, und sagte zu ihm: „Danke, dass du mich immer aufbaust und mir das Gefühl gibst, ich könnte alles tun, was ich tun möchte.“