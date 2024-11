Hommage an "Der Tod steht ihr gut" Adele: Besonderes Outfit für ihren Star-Gast Meryl Streep

Meryl Streep (l.) stand im Publikum von Adele in Las Vegas - und wurde von der Sängerin gebührend geehrt. (ae/spot)

SpotOn News | 02.11.2024, 17:01 Uhr

Erst Céline Dion, nun Meryl Streep: Adele kann sich bei ihren Las-Vegas-Shows über prominenten Besuch freuen. Für die Schauspielerin warf sie sich nun sogar in ein besonderes Outfit, das an eine berühmte Streep-Rolle erinnerte.

Hollywoodstar Meryl Streep (75) hat am Freitag, 1. November, die Show von Adele (36) in Las Vegas besucht. Darüber war die Sängerin wohl im Vorfeld informiert und würdigte ihren berühmten Gast mit einem speziellen Outfit.

Adele erinnerte an berühmte Filmrolle von Meryl Streep

Während ihrer jüngsten Show "Weekends with Adele" bahnte sich Adele ihren Weg durch die Menge im Colosseum im "Caesars Palace" – verkleidet als Madeline Ashton, Streeps Kult-Figur aus dem Film "Der Tod steht ihr gut" (1992), wie in einem auf Instagram geteilten Video zu sehen ist. Sie trug eine silberne Jacke, die an die erinnerte, die Streep in der legendären Fantasy-Komödie trug, sowie eine blonde Perücke und eine große silberne Halskette. Adele sang ihren Song "When We Were Young" und hielt vor Streep an.

"Hallo", sagte Adele fröhlich und machte vor der Oscarpreisträgerin einen Knicks, die sich dann revanchierte, indem sie sich vor der Künstlerin verbeugte. Anschließend umarmten sich die beiden Stars herzlich, während Adele weiter die Melodie ihres 2015 erschienenen Albums "25" schmetterte. "Ich liebe dich", sagte sie außerdem zwischen den Liedtexten zu Streep.

Zuvor rührte Céline Dion Adele zu Tränen

Erst am Samstag, 26. Oktober, sorgte Adele mit einer Begegnung mit Céline Dion (56) bei ihrer Residency-Show für Aufsehen. Sie sang dasselbe Lied wie bei ihrer Begrüßung von Streep, als sie auf Dion zuging. Adele weinte, als sie ihre Kollegin einige Sekunden lang umarmte. Dann sagte sie ein paar Worte zu Dion, die Adeles Gesicht in ihren Händen hielt, bevor die Sängerin von "My Heart Will Go On" ihr die Hand küsste.

Adele erläuterte später in einem Post auf X (früher Twitter), warum dieser Moment für sie so besonders war. Unter anderem schrieb sie: "Ich trete jetzt seit fast zwei Jahren in Céline Dions Zimmer im Colosseum auf. Es war der einzige Veranstaltungsort in Vegas, an dem ich spielen wollte, weil er für sie gebaut wurde. Ich habe ein Bild von ihr direkt neben der Bühne, das ich jeden Abend berühre, bevor ich auf die Bühne gehe, und sie kam dieses Wochenende zur Show und es war eine Überraschung und ein MOMENT!!" Dion antwortete am 1. November in einem Instagram-Post mit den Worten: "Dein Auftritt war spektakulär, deine Produktion war so wunderschön. Wir haben es geliebt, dich zu sehen und dich singen zu hören … es war für uns alle ein so emotionaler Abend."

Die Arena in Las Vegas, in der Adele seit 2022 regelmäßig ihre "Weekends with Adele"-Show spielt, wurde 2003 extra für Céline Dion errichtet. Sie residierte dort damals vier Jahre lang mit ihrer "A New Day…"-Show. Von 2011 bis 2019 kehrte die "My Heart Will Go On"-Interpretin dann mit einer zweiten Residenz zurück. Eine ihrer Shows besuchte damals auch Adele, die nun im Rahmen ihrer Las-Vegas-Residenz insgesamt 100 Shows gibt, zwei pro Wochenende. Ihren letzten Auftritt wird sie am 23. November absolvieren, danach will sie erstmal eine Pause einlegen.