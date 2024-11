Musik Adele: Ihre Vegas-Residenz geht zu Ende

Adele in Munich - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2024, 12:35 Uhr

Adele hat das Ende ihrer Residenz in Las Vegas bestätigt.

Die ‚Skyfall‘-Sängerin eröffnete im November 2022 ihre verspätete Konzertreihe ‚Weekends With Adele‘ im Colosseum im Caesars Palace. Obwohl sie die Termine seitdem mehrmals verlängert hat, hat sie nun bestätigt, dass sie dies nach ihren letzten Shows Ende dieses Monats nicht mehr tun werde.

In ihrer Rede auf der Bühne am Freitag (01. November) sagte sie laut der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘ der Menge: „Das ist wirklich der Anfang vom Ende. Es gibt keine weiteren verdammten Shows. Ich werde nicht sagen: ‚Überraschung!‘ Das hier ist wirklich das Ende. Es ist die 100. und letzte Show am Wochenende vor Thanksgiving, nicht wahr? Und das ist die Letzte. Ich habe wirklich nicht vor, auf unbestimmte Zeit auf der Bühne zu stehen.“ Adele, die mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki den 11-jährigen Sohn Angelo hat und aktuell mit dem Sportagenten Rich Paul liiert ist, gab zu, dass ihr Leben seit Beginn ihrer Residenz „tausendmal besser“ sei und sie „wirklich traurig“ sei, dass sie zu Ende gehe. Sie fügte aber auch hinzu: „Sie sagen, wenn du Dinge willst und nach Dingen im Leben suchst, musst du das Universum bezahlen und dann zahlt es dir das Zehnfache zurück. Ich habe das Gefühl, dass es genau das ist, was mit dieser Show für mich passiert ist. Mein Leben ist tausendmal besser. Mein Leben, nicht meine Karriere, nicht meine Musik. Ich spreche von meinem eigentlichen Leben. Und ich glaube wirklich, dass diese Serie während all der Zeit mein bester Freund war. Und ich bin wirklich so traurig.“

Im Sommer schwor sich der 36-jährige Star, eine längere Pause einzulegen, wenn die Verpflichtungen in Las Vegas zu Ende gehen. Am Ende ihrer 10-tägigen Konzertreihe in München sagte sie auf der Bühne: „Ich habe die letzten sieben Jahre damit verbracht, mir ein neues Leben aufzubauen, und ich möchte es leben. Ich möchte das neue Leben leben, das ich mir aufgebaut habe.“