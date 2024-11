"Diese Show war mein bester Freund" Adele ist „wirklich traurig“ über das Ende ihrer Las-Vegas-Shows

Adele spielte seit November 2022 in Las Vegas. (eyn/spot)

SpotOn News | 06.11.2024, 18:35 Uhr

Nach zwei Jahren in Las Vegas findet am 23. November Adeles letzte Show im Caesars Palace statt. Nach so vielen Auftritten fällt der Sängerin der Abschied schwer, wie sie ihren Fans verraten hat.

Adeles (36) Dauershow in Las Vegas endet nach der 100. Show. Am 23. November ist deshalb nach zwei Jahren Schluss mit den Auftritten im Colosseum im Caesars Palace. Mit Bedauern hat die Sängerin während ihres vergangenen Konzerts auf die letzten sechs Shows geblickt. "Das ist wirklich der Anfang vom Ende. Es gibt keine weiteren verdammten Shows", sagte sie laut der britischen Zeitung "The Sun" zu ihren Fans.

Video News

"Ich werde nicht sagen: 'Überraschung!' Das ist wirklich das Ende", so die Musikerin weiter. Sie schätze die Erfahrungen während der Dauershow sehr: "Mein Leben ist tausendmal besser. Mein Leben, nicht meine Karriere, nicht meine Musik. Ich spreche von meinem wirklichen Leben. Und ich glaube wirklich, dass diese Show während all dem mein bester Freund gewesen ist." Deshalb sei sie jetzt "wirklich traurig", dass der Aufenthalt zu Ende geht.

Konzertpause nach den Las-Vegas-Shows

Adele spielt seit November 2022 zwei Shows pro Wochenende in der Wüstenstadt. Nach ihren letzten Konzerten Ende November wird sich die "Easy On Me"-Interpretin vorerst für einige Zeit zurückziehen. Während eines Auftritts in München, wo sie im Sommer auch noch mit ihrer Konzertreihe residierte, erklärte sie ihrem Publikum, man werde sie "für eine unglaublich lange Zeit nicht mehr sehen". Sie habe es "wirklich genossen, jetzt fast drei Jahre lang aufzutreten, was die längste Zeit ist, die ich das je gemacht habe und wahrscheinlich die längste, die ich das je machen werde."

"Es war unglaublich, ich brauche nur eine Pause", erklärte Adele weiter, wie Videos auf TikTok zeigen. Sie wolle sich erstmal auf ihre Familie fokussieren. Seit 2021 ist sie offiziell mit dem Sportagenten Rich Paul (43) liiert. Aus ihrer Ehe mit Simon Konecki (12) hat sie einen Sohn.