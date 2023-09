Stars Adele: Vegas-Gage von 1 Million pro Nacht

Adele performs onstage during the Weekends with Adele Residency Vegas Nov 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2023, 16:00 Uhr

Adele könnte „fast 1 Million Pfund pro Nacht“ für eine neue Reihe von Las Vegas-Shows verdienen. Die 35-jährige Sängerin, die mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki den 10-jährigen Sohn Angelo hat, eröffnete Ende letzten Jahres ihre Konzertreihe ‚Weekends with Adele‘ in Sin City und die aktuelle Reihe von Shows soll im November zu Ende gehen. Die Chefs sind Berichten zufolge aber „so verzweifelt“, die Sängerin für einen weiteren Lauf zu verpflichten, dass sie ihr umgerechnet etwa 1,17 Millionen Euro pro Nacht anbieten sollen.

Ein Insider sagte der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘: „Adele hat es wirklich geliebt, in Vegas aufzutreten, da es ihr Familienleben nicht beeinträchtigt und sie immer noch Fans aus der ganzen Welt sehen kann. Es ist auch viel weniger körperlich anstrengend als eine Tour und bedeutet, dass sie von Montag bis Freitag Vollzeitmutter sein kann. Die Bosse des Caesars Palace wollen sie unbedingt für eine weitere Reihe von Auftritten im neuen Jahr verpflichten und kommen mit dem Deal, den sie nur sehr schwer ablehnen kann, näher an 1 Million Pfund pro Nacht.“

Der Insider fügte hinzu, wenn die ‚Someone Like You‘-Sängerin – die mit einer Residenz in Las Vegas in die Fußstapfen anderer Branchenlegenden wie Celine Dion und Britney Spears tritt – das neue Angebot annehme, wird sie die „bestbezahlte“ Musikerin auf dem Strip werden, warnte die Fans jedoch, dass dies möglicherweise alle Pläne für eine Welttournee zunichtemachen würde. Der Nahestehende fügte hinzu: „Sie wird der bestbezahlte weibliche Musikstar auf dem Strip sein. Es würde Pläne für eine mögliche Welttournee noch unwahrscheinlicher machen, was für viele Fans eine Schande wäre. Aber Adele möchte ihr Wohlergehen und ihre Familie an die erste Stelle setzen.“