In Tränen aufgelöst Adele wird bei letztem Las-Vegas-Konzert emotional

Adele war bei ihrer letzten Show in Las Vegas durchaus emotional aufgewühlt. (ncz/spot)

SpotOn News | 24.11.2024, 16:20 Uhr

Nach 100 Shows ist Schluss: Adele hat das letzte Konzert ihrer Las-Vegas-Residenz absolviert. Eine Tatsache, die der Sängerin bei einer emotionalen Rede auf der Bühne sichtlich zusetzte.

Musikstar Adele (36) hat am Samstagabend (23. November) das 100. und letzte Konzert ihrer zweijährigen Las-Vegas-Residenz gespielt. Bei der finalen "Weekends with Adele"-Show im Colosseum at Ceasars Palace wurde die Sängerin auf der Bühne sichtlich emotional.

Mit Blick auf mehrere Konzertabsagen aus gesundheitlichen Gründen im März sagte Adele, es sei "das schrecklichste Jahr meines Lebens" gewesen: "Man sagte mir, dass es Karrieresuizid sei und dass Vegas mir nie verzeihen würde, dass ich so etwas in letzter Sekunde mache." Heute weiß sie: "Hätte ich de Shows gemacht, die ich abgesagt habe, würde ich heute Abend sicher nicht hier, bei meiner 100. Show im Colosseum, stehen."

Besonders emotional wurde die Sängerin in ihrer Rede, als sie ihren Fans sowie ihrem Sohn Angelo (12) dankte. Sie scherzte, dass sie sich für die Las-Vegas-Residenz entschieden habe, "weil ich Tourneen vielleicht verdammt hasse", aber auch, um das Leben des Zwölfjährigen so normal wie möglich zu gestalten. Auch ihrem Verlobten, Rich Paul (43), dankte die britische Sängerin unter Tränen für seine Unterstützung. Einer der bedeutendsten Momente der zweijährigen Residenz sei der Besuch von Céline Dion (56) vor einigen Wochen gewesen, so Adele. "Ich habe eine ganze Woche lang geweint."

Adele hat keine Pläne für die nächste Zeit

Weiter erklärte Adele: "Ich bin so traurig, dass diese Residenz zu Ende geht, aber ich bin so froh, dass sie stattgefunden hat." Sie werde ihre Fans "unglaublich vermissen", gab die 36-Jährige zu. Besonders, weil sie derzeit keine Pläne habe, zeitnah auf die Bühne zurückzukehren. Zudem gestand sie: "Ich habe ehrlich gesagt Angst davor, weil ich keine Ahnung habe, was ich machen werde. Ich habe keine verdammten Pläne."

Start der Vegas-Residenz von Adele war am 18. November 2022 – es handelte sich um ihre ersten Konzerte seit ihrer Welttournee im Jahr 2017. Zudem spielte die britische Sängerin im August 2024 im Rahmen einer Miniresidenz zehn Konzerte in München. Dass sie nach dem Ende ihrer Vegas-Residenz eine längere musikalische Pause einlegen wird, gab sie bereits im Juli in einem Interview mit dem ZDF bekannt.