"Pumuckl", "Monaco Franze", "Bundschuh" Joachim Król in „Endlich Witwer“: Nach dem „Tatort“-Aus zum Serienstar Joachim Król ist wieder in „Endlich Witwer“ zu sehen. Damit reiht er sich in die Riege jener Schauspielstars ein, die nach dem Aus beim Kultkrimi große Erfolge mit Serien und Reihen feierten. Ihnen verdanken wir Hits wie die „Bundschuhs“, die Eberhofer-Kinokrimis oder „Pumuckl“ und „Monaco Franze“.