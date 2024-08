Film Aileen Wu: Facehugger-Szenen für ‚Alien: Romulus‘ waren „wirklich ekelhaft“

Aileen Wu as Navarro - Alien : Romulus - 20 Century Fox - Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2024, 18:00 Uhr

Aileen Wu hat erzählt, dass es „wirklich ekelhaft“ gewesen sei, ihre Facehugger-Szenen für ‚Alien: Romulus‘ zu drehen.

Die Schauspielerin spielt in dem neuen Science-Fiction-Horrorfilm die Weltraumkolonisatorin Navarro, die während der Erkundung einer verlassenen Raumstation von einer der parasitären Lebensformen angegriffen wird.

Und jetzt hat die Darstellerin über ihre unangenehme Erfahrung beim Drehen der Szenen mit der gruseligen Kreatur gesprochen. Aileen erklärte in einem Interview gegenüber ‚IndieWire‘: „Das ist nur diese eine Profilaufnahme, bei der dieses verdammt ekelhafte Ding aus meinem Körper kommt. Beim Facehugger selbst ist jemand an den Controllern gewesen, der die Finger manövrierte, also wehrte er sich, während er von meinem Gesicht weggezogen wurde, und dann war da jemand, der das Gebiss [in meinem Hals] machte, und dann war da jemand, der Gleitmittel auftrug, da alles, jeder Zentimeter dieser Kreatur, damit eingeschmiert war. Das ist wirklich ekelhaft gewesen. Jemand hatte einen Eimer für mich und lief hinein, damit ich das Gleitmittel ausspucken und mir den Mund auswaschen konnte, bevor wir die nächste Aufnahme machten.“ Wu fügte hinzu, dass sie wusste, dass das Drehen der Sequenz eine „körperliche Herausforderung“ sein würde. Regisseur Fede Alvarez habe alles dafür getan, um sicherzustellen, dass die Facehuggers so originalgetreu wie nur möglich aussahen wie in ihren vorherigen Auftritten in der Serie.