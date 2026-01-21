Stars Air Force One erlitt ‚elektrisches Problem‘ mit Donald Trump an Bord

Donald Trump Inauguration Jan 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.01.2026, 11:00 Uhr

Der US-Präsident befand sich an Bord der Air Force One, als der Flieger plötzlich umkehren musste.

Donald Trump befand sich an Bord der Air Force One, als das Flugzeug wegen eines „elektrischen Problems“ umkehren musste.

Der 79-jährige US-Präsident war auf dem Weg zum Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz), als die Maschine am Dienstagabend (20. Januar) um 23:07 Uhr Ortszeit nach dem Start zum Joint Base Andrews im Prince George’s County, Maryland, zurückkehren musste.

In einer Erklärung teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, mit: „Nach dem Start stellte die Besatzung der Air Force One ein geringfügiges elektrisches Problem fest. Aus reiner Vorsicht kehrt die Air Force One zum Joint Base Andrews zurück. Der Präsident und sein Team werden in ein anderes Flugzeug umsteigen und ihre Reise in die Schweiz fortsetzen.“

Laut Reportern an Bord gingen im Pressebereich kurzzeitig die Lichter aus, ohne dass eine Erklärung dafür gegeben wurde. Trump wurde inzwischen dabei gesehen, wie er ein anderes Flugzeug bestieg – eine Air Force C-32, eine kleinere, modifizierte Boeing 757, die normalerweise für Inlandsflüge zu kleineren Flughäfen genutzt wird – und setzt nun seine Reise nach Davos fort. Mehrere Mitarbeiter wurden dabei beobachtet, wie sie mit Gepäck aus dem ursprünglichen Flugzeug stiegen und versuchten, die Koffer auf die neue Maschine zu verteilen. Berichten zufolge werden die Reisenden nun auf zwei kleinere Flugzeuge aufgeteilt.

Trump soll am Mittwoch (21. Januar) vor politischen und wirtschaftlichen Führungspersönlichkeiten sprechen und hat einen vollen Terminplan. Unklar ist bislang, ob der Zwischenfall Auswirkungen auf seine weiteren Pläne haben wird. Erst vor wenigen Monaten befanden sich Trump und First Lady Melania Trump an Bord eines Hubschraubers vom Typ Marine One, der am 18. September nahe London ein „hydraulisches Problem“ hatte.

Damals erklärte Leavitt: „Aufgrund eines kleineren hydraulischen Problems und aus reiner Vorsicht landeten die Piloten der Marine One auf einem örtlichen Flugplatz, bevor sie den Flughafen Stansted erreichten. Der Präsident und die First Lady stiegen anschließend sicher in den Begleithubschrauber um.“

Zwischenfälle im Bereich der Luftsicherheit mit US-Präsidenten sind zwar selten, aber nicht ohne Präzedenzfall. Im Februar 2025 musste ein Flugzeug der Air Force mit Außenminister Marco Rubio wegen eines technischen Problems nach Washington, D.C. zurückkehren. Bereits 2012 befand sich der damalige Vizepräsident Joe Biden an Bord der Air Force Two, als das Flugzeug in Kalifornien von Vögeln getroffen wurde, jedoch sicher landen konnte.